https://ria.ru/20211122/koronavirus-1760113809.html
В Свердловской области не фиксировали случаев смерти привитых от COVID-19
В Свердловской области не фиксировали случаев смерти привитых от COVID-19 - РИА Новости, 22.11.2021
В Свердловской области не фиксировали случаев смерти привитых от COVID-19
Случаев смерти от коронавируса вакцинированных людей в Свердловской области не зарегистрировано, сообщил журналистам в понедельник главный санитарный врач... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T09:36
2021-11-22T09:36
2021-11-22T10:05
распространение коронавируса
общество
свердловская область
коронавирус covid-19
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Случаев смерти от коронавируса вакцинированных людей в Свердловской области не зарегистрировано, сообщил журналистам в понедельник главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских."Мы не имеем информации о смерти от коронавирусной инфекции вакцинированных. Есть единичные случаи, когда люди, получив частично или полностью компонент, к сожалению, скончались от тяжелых сопутствующих заболеваний. Все эти случаи разбираются министерством здравоохранения комиссионно. Будут сделаны выводы, они будут обнародованы", - сказал Козловских.Ранее издание Ura.ru со ссылкой на источник сообщило, что с начала массовой прививочной кампании от коронавирусной инфекции, несмотря на вакцинацию, в области скончались 26 человек. В оперштабе региона эту информацию опровергли.По последним данным оперштаба, в Свердловской области общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 172 738. Общее число летальных случаев – 8129.
https://ria.ru/20211122/koronavirus-1760101477.html
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общество, свердловская область, коронавирус covid-19
09:36 22.11.2021 (обновлено: 10:05 22.11.2021)
В Свердловской области не фиксировали случаев смерти привитых от COVID-19
В Свердловской области не фиксировали случаев смерти привитых от коронавируса