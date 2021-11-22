https://ria.ru/20211122/konstantinov-1760158163.html

Условия для Крымской весны заложили 30 лет назад, заявил Константинов

Условия для Крымской весны заложили 30 лет назад, заявил Константинов - РИА Новости, 22.11.2021

Условия для Крымской весны заложили 30 лет назад, заявил Константинов

Условия для возвращения Крыма в состав России были созданы 30 лет назад принятием республиканского закона о референдуме, заявил глава крымского парламента... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T13:22

2021-11-22T13:22

2021-11-22T13:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Условия для возвращения Крыма в состав России были созданы 30 лет назад принятием республиканского закона о референдуме, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Верховный совет Крыма 30 лет назад, 22 ноября 1991 года, принял республиканский закон о референдуме."Тогда, в условиях стремительного распада союзного государства, наши предшественники стремились создать условия для того, чтобы крымчане сами определялись со статусом полуострова. В политическом потоке первой половины 90-х нам удалось четко и демократично выразить свою политическую волю, но не получилось реализовать ее. Но следующему поколению крымчан выпало на долю воплотить крымскую мечту о возвращении в Россию", - сказал Константинов журналистам.По его словам, не будь закона о референдуме 1991 года, не было бы референдума в 2014 году."Нам следует помнить и чтить не только события Крымской весны, но и долгую, изнурительную политическую работу, которая была проделана нашими предшественниками", - сказал глава регионального парламента.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20211118/krym-1759563511.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211107/territorii-1757945168.html

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политика, украина, оон, севастополь, владимир константинов, россия