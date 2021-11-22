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Лучший кадетский корпус получил знамя президента РФ
Лучший кадетский корпус получил знамя президента РФ - РИА Новости, 22.11.2021
Лучший кадетский корпус получил знамя президента РФ
Новороссийский казачий кадетский корпус в четвертый раз стал победителем конкурса на звание лучшего казачьего кадетского корпуса. Смотр проходит с 2010 года, и... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T18:46
2021-11-22T18:46
2021-11-22T18:46
российское казачество
краснодарский край
игорь баринов
вениамин кондратьев
николай долуда
россия
российское казачество
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Новороссийский казачий кадетский корпус в четвертый раз стал победителем конкурса на звание лучшего казачьего кадетского корпуса. Смотр проходит с 2010 года, и победители помимо денежного приза получают переходящее знамя президента России. Новороссийский казачий кадетский корпус становился лучшим в 2013, 2016 и 2019 годах, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул, что на протяжении четырех лет знамя не покидает границ региона, что подтверждает высокий уровень подготовки кадетов."Выпускники регулярно пополняют ряды Кубанского казачьего войска, становятся курсантами военных вузов, проходят службу в Президентском полку. Всего в корпусах и казачьих классах региона воспитывают около 100 тысяч ребят", – сказал Вениамин Кондратьев.Руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов отметил, что Кубанское казачье войско – лидер в стране, поэтому кадетские корпуса региона регулярно побеждают в конкурсе.Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда отметил, что в кадетских корпусах на Кубани сформировали сильный педагогический коллектив, который передает подрастающему поколению обширные знания.Российское казачество – исторически сложившаяся социокультурная общность, которая до 1917 года была сословием. В современной России члены реестровых казачьих обществ добровольно берут на себя обязательства по несению гражданской службы, а также участвуют в охране правопорядка и волонтерской деятельности.
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краснодарский край, игорь баринов, вениамин кондратьев, николай долуда, россия, российское казачество
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Новороссийский казачий кадетский корпус в четвертый раз стал победителем конкурса на звание лучшего казачьего кадетского корпуса. Смотр проходит с 2010 года, и победители помимо денежного приза получают переходящее знамя президента России. Новороссийский казачий кадетский корпус становился лучшим в 2013, 2016 и 2019 годах, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"Хранить знамя – высокая честь. В этой награде отражена оценка труда кадетов и педагогов", – отметил Дмитрий Миронов, председатель совета при президенте РФ по делам казачества.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул, что на протяжении четырех лет знамя не покидает границ региона, что подтверждает высокий уровень подготовки кадетов.
"Выпускники регулярно пополняют ряды Кубанского казачьего войска, становятся курсантами военных вузов, проходят службу в Президентском полку. Всего в корпусах и казачьих классах региона воспитывают около 100 тысяч ребят", – сказал Вениамин Кондратьев.
Руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов отметил, что Кубанское казачье войско – лидер в стране, поэтому кадетские корпуса региона регулярно побеждают в конкурсе.
"В крае создана система непрерывного образования. Выпускники корпуса могут выбрать вуз, где есть казачья составляющая, или поступить в военные университеты. Несмотря на то кем вы в итоге станете, пронесите через всю жизнь чувство гордости за свой корпус и кубанское казачество", – сказал он.
Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда отметил, что в кадетских корпусах на Кубани сформировали сильный педагогический коллектив, который передает подрастающему поколению обширные знания.
Российское казачество – исторически сложившаяся социокультурная общность, которая до 1917 года была сословием. В современной России члены реестровых казачьих обществ добровольно берут на себя обязательства по несению гражданской службы, а также участвуют в охране правопорядка и волонтерской деятельности.