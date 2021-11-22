https://ria.ru/20211122/konkurs-1760229754.html

Лучший кадетский корпус получил знамя президента РФ

Лучший кадетский корпус получил знамя президента РФ - РИА Новости, 22.11.2021

Лучший кадетский корпус получил знамя президента РФ

Новороссийский казачий кадетский корпус в четвертый раз стал победителем конкурса на звание лучшего казачьего кадетского корпуса. Смотр проходит с 2010 года, и... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T18:46

2021-11-22T18:46

2021-11-22T18:46

российское казачество

краснодарский край

игорь баринов

вениамин кондратьев

николай долуда

россия

российское казачество

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Новороссийский казачий кадетский корпус в четвертый раз стал победителем конкурса на звание лучшего казачьего кадетского корпуса. Смотр проходит с 2010 года, и победители помимо денежного приза получают переходящее знамя президента России. Новороссийский казачий кадетский корпус становился лучшим в 2013, 2016 и 2019 годах, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул, что на протяжении четырех лет знамя не покидает границ региона, что подтверждает высокий уровень подготовки кадетов."Выпускники регулярно пополняют ряды Кубанского казачьего войска, становятся курсантами военных вузов, проходят службу в Президентском полку. Всего в корпусах и казачьих классах региона воспитывают около 100 тысяч ребят", – сказал Вениамин Кондратьев.Руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов отметил, что Кубанское казачье войско – лидер в стране, поэтому кадетские корпуса региона регулярно побеждают в конкурсе.Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда отметил, что в кадетских корпусах на Кубани сформировали сильный педагогический коллектив, который передает подрастающему поколению обширные знания.Российское казачество – исторически сложившаяся социокультурная общность, которая до 1917 года была сословием. В современной России члены реестровых казачьих обществ добровольно берут на себя обязательства по несению гражданской службы, а также участвуют в охране правопорядка и волонтерской деятельности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, игорь баринов, вениамин кондратьев, николай долуда, россия, российское казачество