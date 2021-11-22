https://ria.ru/20211122/klimkin-1760218130.html

Климкин призвал создать комиссию по делу об операции в Минске в 2020 году

Климкин призвал создать комиссию по делу об операции в Минске в 2020 году - РИА Новости, 22.11.2021

Климкин призвал создать комиссию по делу об операции в Минске в 2020 году

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что президент страны Владимир Зеленский должен создать специальную независимую и неполитическую комиссию для... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T17:46

2021-11-22T17:46

2021-11-22T17:55

в мире

киев

белоруссия

владимир зеленский

министерство обороны украины

генеральная прокуратура рф

мид украины

павел климкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155205/72/1552057246_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_777ed0d60c57a8b55aedca1d71437fb1.jpg

КИЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что президент страны Владимир Зеленский должен создать специальную независимую и неполитическую комиссию для расследования обстоятельств спецоперации в Минске в 2020 году.Бывший начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба ранее заявил, что в среде украинской власти действует "крот", который якобы работает в интересах РФ и это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году. Ранее Верховная рада Украины создала специальную временную комиссию для расследования обстоятельств срыва операции."Если общество не доверяет каким-либо парламентским комиссиям и парламенту вообще, что мешает Владимиру Зеленскому создать такую (специальную комиссию – ред.) комиссию для расследования "вагнергейта"? Не при украинском парламенте или СНБО, а независимую и неполитическую. Тогда ни у кого не будет вопросов к прозрачности расследования, давлению и политическим манипуляциям", - написал Климкин в своей колонке для интернет-издания "Украинская правда", опубликованной в понедельник.По его словам, в состав такой комиссии могли войти бы "не последние персоналии" украинской власти. Климкин также сообщил, что готов войти в состав такой комиссии.В среду издания The Insider* и Bellingcat* со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки минобороны Украины написали, что Зеленский лично одобрил операцию в отношении 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета. Также издания отмечают со ссылкой на "бывших оперативников", что когда 23 июля 2020 года они прибыли в офис президента, чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации, Зеленский был занят и их перенаправили на встречу с руководителем его офиса Андреем Ермаком. Тогда стало известно, что офис президента просит отложить операцию, говорится в материале.Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Офис генпрокурора Украины 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан. Генпрокуратура РФ 14 августа сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских гражданина возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210908/tsru-1749161974.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201231/poroshenko-1591689985.html

киев

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, белоруссия, владимир зеленский, министерство обороны украины, генеральная прокуратура рф, мид украины, павел климкин, россия