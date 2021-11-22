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https://ria.ru/20211122/klimkin-1760218130.html
Климкин призвал создать комиссию по делу об операции в Минске в 2020 году
Климкин призвал создать комиссию по делу об операции в Минске в 2020 году - РИА Новости, 22.11.2021
Климкин призвал создать комиссию по делу об операции в Минске в 2020 году
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что президент страны Владимир Зеленский должен создать специальную независимую и неполитическую комиссию для... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T17:46
2021-11-22T17:55
в мире
киев
белоруссия
владимир зеленский
министерство обороны украины
генеральная прокуратура рф
мид украины
павел климкин
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КИЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что президент страны Владимир Зеленский должен создать специальную независимую и неполитическую комиссию для расследования обстоятельств спецоперации в Минске в 2020 году.Бывший начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба ранее заявил, что в среде украинской власти действует "крот", который якобы работает в интересах РФ и это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году. Ранее Верховная рада Украины создала специальную временную комиссию для расследования обстоятельств срыва операции."Если общество не доверяет каким-либо парламентским комиссиям и парламенту вообще, что мешает Владимиру Зеленскому создать такую (специальную комиссию – ред.) комиссию для расследования "вагнергейта"? Не при украинском парламенте или СНБО, а независимую и неполитическую. Тогда ни у кого не будет вопросов к прозрачности расследования, давлению и политическим манипуляциям", - написал Климкин в своей колонке для интернет-издания "Украинская правда", опубликованной в понедельник.По его словам, в состав такой комиссии могли войти бы "не последние персоналии" украинской власти. Климкин также сообщил, что готов войти в состав такой комиссии.В среду издания The Insider* и Bellingcat* со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки минобороны Украины написали, что Зеленский лично одобрил операцию в отношении 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета. Также издания отмечают со ссылкой на "бывших оперативников", что когда 23 июля 2020 года они прибыли в офис президента, чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации, Зеленский был занят и их перенаправили на встречу с руководителем его офиса Андреем Ермаком. Тогда стало известно, что офис президента просит отложить операцию, говорится в материале.Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Офис генпрокурора Украины 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан. Генпрокуратура РФ 14 августа сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских гражданина возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
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в мире, киев, белоруссия, владимир зеленский, министерство обороны украины, генеральная прокуратура рф, мид украины, павел климкин, россия
17:46 22.11.2021 (обновлено: 17:55 22.11.2021)
 
Климкин призвал создать комиссию по делу об операции в Минске в 2020 году

Климкин заявил, что расследовать операцию в Минске в 2020 году должна независимая комиссия

© AP Photo / Efrem LukatskyПавел Климкин
Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
КИЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что президент страны Владимир Зеленский должен создать специальную независимую и неполитическую комиссию для расследования обстоятельств спецоперации в Минске в 2020 году.
Бывший начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба ранее заявил, что в среде украинской власти действует "крот", который якобы работает в интересах РФ и это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году. Ранее Верховная рада Украины создала специальную временную комиссию для расследования обстоятельств срыва операции.
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"Если общество не доверяет каким-либо парламентским комиссиям и парламенту вообще, что мешает Владимиру Зеленскому создать такую (специальную комиссию – ред.) комиссию для расследования "вагнергейта"? Не при украинском парламенте или СНБО, а независимую и неполитическую. Тогда ни у кого не будет вопросов к прозрачности расследования, давлению и политическим манипуляциям", - написал Климкин в своей колонке для интернет-издания "Украинская правда", опубликованной в понедельник.
По его словам, в состав такой комиссии могли войти бы "не последние персоналии" украинской власти. Климкин также сообщил, что готов войти в состав такой комиссии.
В среду издания The Insider* и Bellingcat* со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки минобороны Украины написали, что Зеленский лично одобрил операцию в отношении 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета. Также издания отмечают со ссылкой на "бывших оперативников", что когда 23 июля 2020 года они прибыли в офис президента, чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации, Зеленский был занят и их перенаправили на встречу с руководителем его офиса Андреем Ермаком. Тогда стало известно, что офис президента просит отложить операцию, говорится в материале.
Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Офис генпрокурора Украины 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан. Генпрокуратура РФ 14 августа сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских гражданина возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко во время выступления накануне региональных выборов на Украине - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
31 декабря 2020, 11:27
Порошенко признался в организации операции против россиян в Минске
 
В миреКиевБелоруссияВладимир ЗеленскийМинистерство обороны УкраиныГенеральная прокуратура РФМИД УкраиныПавел КлимкинРоссия
 
 
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