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В Кишиневе мужчина попытался обстрелять здание мэрии из лука
В Кишиневе мужчина попытался обстрелять здание мэрии из лука - РИА Новости, 22.11.2021
В Кишиневе мужчина попытался обстрелять здание мэрии из лука
Неизвестный мужчина в Кишиневе попытался обстрелять из лука здание городской администрации, происходящее попало в объектив камеры телефона его знакомого и в... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T15:56
2021-11-22T15:56
2021-11-22T15:57
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КИШИНЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Неизвестный мужчина в Кишиневе попытался обстрелять из лука здание городской администрации, происходящее попало в объектив камеры телефона его знакомого и в поле зрения столичной полиции, передает агентство Sputnik Moldova."Необычный инцидент произошел в Кишиневе, неизвестный мужчина с луком в руках пытался выпустить стрелу в здание мэрии. Молодой человек был остановлен сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.Фотографии инцидента были опубликованы в социальных сетях. Один из очевидцев сообщил, что в это время молодого человека с луком снимал на видео его знакомый.Управление полиции Кишинева пока не прокомментировало инцидент.Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>
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в мире, кишинев
15:56 22.11.2021 (обновлено: 15:57 22.11.2021)
В Кишиневе мужчина попытался обстрелять здание мэрии из лука
В Кишиневе мужчина попытался обстрелять здание мэрии из лука, его остановили полицейские