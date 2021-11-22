https://ria.ru/20211122/khuliganstvo-1760209497.html
Володин поручил подготовить поправки о наказании за хулиганство на дорогах
Володин поручил подготовить поправки о наказании за хулиганство на дорогах - РИА Новости, 22.11.2021
Володин поручил подготовить поправки о наказании за хулиганство на дорогах
Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение в кратчайшие сроки подготовить поправки в законодательство об ужесточении наказания за хулиганство на... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T17:06
2021-11-22T17:06
2021-11-22T17:15
общество
вячеслав володин
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение в кратчайшие сроки подготовить поправки в законодательство об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах, сообщили в пресс-службе нижней палаты."Володин поднял на Совете Думы вопрос об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах. Дано поручение в кратчайшие сроки подготовить поправки в законодательство", - говорится в сообщении.Отмечается, что руководитель думской фракции единороссов Владимир Васильев рассказал о ходе работы над инициативой, а также пригласил к этой работе экспертов, общественность, представителей автомобильного сообщества.
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общество, вячеслав володин, россия
17:06 22.11.2021 (обновлено: 17:15 22.11.2021)
Володин поручил подготовить поправки о наказании за хулиганство на дорогах
Володин поручил подготовить поправки об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах