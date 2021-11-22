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В Хабаровске из-за снегопада ввели режим повышенной готовности
В Хабаровске из-за снегопада ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 22.11.2021
В Хабаровске из-за снегопада ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности ввели в Хабаровске из-за снегопада и сильного ветра, сообщает мэрия. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T05:47
2021-11-22T05:47
общество
хабаровск
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ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя – РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Хабаровске из-за снегопада и сильного ветра, сообщает мэрия."Двадцать второго ноября с 9.00 (02.00 мск) для органов управления и сил звена РСЧС введен режим повышенной готовности для предупреждения и развития чрезвычайной ситуации, связанной с ожидаемыми метеорологическими явлениями. По данным синоптиков, в ближайшие два дня ожидается сильный ветер и снегопад", - говорится в сообщении.Администрация города призывает водителей не оставлять машины вдоль трасс, которые чистят от снега, а также не использовать личные машины в период сильного снегопада.
https://ria.ru/20211122/vladivostok-1760099627.html
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общество, хабаровск
05:47 22.11.2021
 
В Хабаровске из-за снегопада ввели режим повышенной готовности

В Хабаровске из-за снегопада и сильного ветра ввели режим повышенной готовности

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид Хабаровска
Вид Хабаровска - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя – РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Хабаровске из-за снегопада и сильного ветра, сообщает мэрия.
"Двадцать второго ноября с 9.00 (02.00 мск) для органов управления и сил звена РСЧС введен режим повышенной готовности для предупреждения и развития чрезвычайной ситуации, связанной с ожидаемыми метеорологическими явлениями. По данным синоптиков, в ближайшие два дня ожидается сильный ветер и снегопад", - говорится в сообщении.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
02:08
Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться дома
Администрация города призывает водителей не оставлять машины вдоль трасс, которые чистят от снега, а также не использовать личные машины в период сильного снегопада.
 
ОбществоХабаровск
 
 
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