https://ria.ru/20211122/khabarovsk-1760104553.html
В Хабаровске из-за снегопада ввели режим повышенной готовности
В Хабаровске из-за снегопада ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 22.11.2021
В Хабаровске из-за снегопада ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности ввели в Хабаровске из-за снегопада и сильного ветра, сообщает мэрия. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T05:47
2021-11-22T05:47
2021-11-22T05:47
общество
хабаровск
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ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя – РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Хабаровске из-за снегопада и сильного ветра, сообщает мэрия."Двадцать второго ноября с 9.00 (02.00 мск) для органов управления и сил звена РСЧС введен режим повышенной готовности для предупреждения и развития чрезвычайной ситуации, связанной с ожидаемыми метеорологическими явлениями. По данным синоптиков, в ближайшие два дня ожидается сильный ветер и снегопад", - говорится в сообщении.Администрация города призывает водителей не оставлять машины вдоль трасс, которые чистят от снега, а также не использовать личные машины в период сильного снегопада.
https://ria.ru/20211122/vladivostok-1760099627.html
хабаровск
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общество, хабаровск
В Хабаровске из-за снегопада ввели режим повышенной готовности
В Хабаровске из-за снегопада и сильного ветра ввели режим повышенной готовности