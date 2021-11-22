https://ria.ru/20211122/kartina-1760163381.html
Музей AZ сообщил о пропаже картины с выставки на "Винзаводе"
Музей AZ сообщил о пропаже картины с выставки на "Винзаводе" - РИА Новости, 22.11.2021
Музей AZ сообщил о пропаже картины с выставки на "Винзаводе"
Пресс-служба Музея AZ сообщила РИА Новости, что с выставки номинантов премии Анатолия Зверева, проходящей в Москве, пропала картина. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T13:43
2021-11-22T13:43
2021-11-22T14:53
культура
москва
винзавод
галерея "триумф"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пресс-служба Музея AZ сообщила РИА Новости, что с выставки номинантов премии Анатолия Зверева, проходящей в Москве, пропала картина."Вечером 21 ноября из экспозиции номинантов премии Анатолия Зверева, которая организована на "Винзаводе", была украдена работа Анны Андржиевской "Зависть". К поискам работы и ее похитителей были незамедлительно привлечены полиция и следственные органы. Совместно с галереей "Триумф", которой принадлежало произведение, мы предпринимаем все возможные действия для возвращения работы в экспозицию и искренне надеемся на то, что она будет найдена в ближайшее время", - сказано в сообщении.Совладелец галереи "Триумф" Емельян Захаров также выразил уверенность в разговоре с РИА Новости, что работа будет найдена, так как выставочное пространство оборудовано системой видеонаблюдения.Уточняется, что выставка на "Винзаводе" продолжает работу в штатном режиме, она продлится до 28 ноября.
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москва, винзавод, галерея "триумф"
13:43 22.11.2021 (обновлено: 14:53 22.11.2021)
Музей AZ сообщил о пропаже картины с выставки на "Винзаводе"
Музей AZ сообщил о пропаже картины Андржиевской с выставки на "Винзаводе"