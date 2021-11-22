https://ria.ru/20211122/kartina-1760163381.html

Музей AZ сообщил о пропаже картины с выставки на "Винзаводе"

Музей AZ сообщил о пропаже картины с выставки на "Винзаводе" - РИА Новости, 22.11.2021

Музей AZ сообщил о пропаже картины с выставки на "Винзаводе"

Пресс-служба Музея AZ сообщила РИА Новости, что с выставки номинантов премии Анатолия Зверева, проходящей в Москве, пропала картина. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T13:43

2021-11-22T13:43

2021-11-22T14:53

культура

москва

винзавод

галерея "триумф"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760177195_0:328:1523:1184_1920x0_80_0_0_288e3e088bf46a1f1fd45bc1445ff00c.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пресс-служба Музея AZ сообщила РИА Новости, что с выставки номинантов премии Анатолия Зверева, проходящей в Москве, пропала картина."Вечером 21 ноября из экспозиции номинантов премии Анатолия Зверева, которая организована на "Винзаводе", была украдена работа Анны Андржиевской "Зависть". К поискам работы и ее похитителей были незамедлительно привлечены полиция и следственные органы. Совместно с галереей "Триумф", которой принадлежало произведение, мы предпринимаем все возможные действия для возвращения работы в экспозицию и искренне надеемся на то, что она будет найдена в ближайшее время", - сказано в сообщении.Совладелец галереи "Триумф" Емельян Захаров также выразил уверенность в разговоре с РИА Новости, что работа будет найдена, так как выставочное пространство оборудовано системой видеонаблюдения.Уточняется, что выставка на "Винзаводе" продолжает работу в штатном режиме, она продлится до 28 ноября.

https://ria.ru/20200213/1564617679.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, винзавод, галерея "триумф"