https://ria.ru/20211122/kaliforniya-1760096773.html

В Калифорнии 80 человек разграбили магазин одежды

В Калифорнии 80 человек разграбили магазин одежды - РИА Новости, 22.11.2021

В Калифорнии 80 человек разграбили магазин одежды

Порядка 80 человек подозреваются в спланированном ограблении магазина одежды в городе Уолнат Крик в штате Калифорния, сообщает полиция. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T01:00

2021-11-22T01:00

2021-11-22T05:12

в мире

калифорния

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734324662_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_4d7e51574fb6fedd6fbf661b69742ceb.jpg

ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Порядка 80 человек подозреваются в спланированном ограблении магазина одежды в городе Уолнат Крик в штате Калифорния, сообщает полиция.Ограбление произошло вечером в пятницу. Злоумышленники напали на двоих сотрудников, одному брызнули в лицо перцовым спреем. Офицеры, которые быстро прибыли на место происшествия, задержали одну машину с двумя подозреваемыми, один из них был вооружен; третьего подозреваемого задержали в окрестностях магазина с украденными предметами. Арестованным от 18 до 32 лет, им предъявлены обвинения в ограблении, сговоре и владении украденными вещами."Оставшиеся участники криминальной активности на большой скорости покинули место преступления на автомобилях", - говорится в сообщении.В полиции назвали преступление спланированной акцией. Поиск злоумышленников продолжается, офицеры изучают записи с камер видеонаблюдения.

https://ria.ru/20210819/albukerke-1746463422.html

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, калифорния