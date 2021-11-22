https://ria.ru/20211122/kaliforniya-1760096773.html
В Калифорнии 80 человек разграбили магазин одежды
В Калифорнии 80 человек разграбили магазин одежды - РИА Новости, 22.11.2021
В Калифорнии 80 человек разграбили магазин одежды
Порядка 80 человек подозреваются в спланированном ограблении магазина одежды в городе Уолнат Крик в штате Калифорния, сообщает полиция. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T01:00
2021-11-22T01:00
2021-11-22T05:12
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Порядка 80 человек подозреваются в спланированном ограблении магазина одежды в городе Уолнат Крик в штате Калифорния, сообщает полиция.Ограбление произошло вечером в пятницу. Злоумышленники напали на двоих сотрудников, одному брызнули в лицо перцовым спреем. Офицеры, которые быстро прибыли на место происшествия, задержали одну машину с двумя подозреваемыми, один из них был вооружен; третьего подозреваемого задержали в окрестностях магазина с украденными предметами. Арестованным от 18 до 32 лет, им предъявлены обвинения в ограблении, сговоре и владении украденными вещами."Оставшиеся участники криминальной активности на большой скорости покинули место преступления на автомобилях", - говорится в сообщении.В полиции назвали преступление спланированной акцией. Поиск злоумышленников продолжается, офицеры изучают записи с камер видеонаблюдения.
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в мире, калифорния
01:00 22.11.2021 (обновлено: 05:12 22.11.2021)
В Калифорнии 80 человек разграбили магазин одежды
В Калифорнии полиция ищет 80 человек, разграбивших магазин одежды
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости.
Порядка 80 человек подозреваются в спланированном ограблении магазина одежды в городе Уолнат Крик в штате Калифорния
, сообщает полиция.
"Сотрудники магазина Nordstrom начали звонить 911, когда примерно 80 человек вошли в магазин и немедленно стали воровать продукцию", - говорится в релизе, опубликованном в микроблоге местной полиции в Twitter
.
Ограбление произошло вечером в пятницу. Злоумышленники напали на двоих сотрудников, одному брызнули в лицо перцовым спреем. Офицеры, которые быстро прибыли на место происшествия, задержали одну машину с двумя подозреваемыми, один из них был вооружен; третьего подозреваемого задержали в окрестностях магазина с украденными предметами. Арестованным от 18 до 32 лет, им предъявлены обвинения в ограблении, сговоре и владении украденными вещами.
"Оставшиеся участники криминальной активности на большой скорости покинули место преступления на автомобилях", - говорится в сообщении.
В полиции назвали преступление спланированной акцией. Поиск злоумышленников продолжается, офицеры изучают записи с камер видеонаблюдения.