https://ria.ru/20211122/integratsiya-1760234277.html

Эксперты: люди должны понимать смысл интеграции России и Белоруссии

Эксперты: люди должны понимать смысл интеграции России и Белоруссии - РИА Новости, 22.11.2021

Эксперты: люди должны понимать смысл интеграции России и Белоруссии

Процессы интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства должны быть понятны гражданам наших стран, завязаны на образовательную и... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T19:18

2021-11-22T19:18

2021-11-22T19:18

союзное государство

белоруссия

россия

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Процессы интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства должны быть понятны гражданам наших стран, завязаны на образовательную и социально-экономическую повестку и в большей степени ориентированы на молодежь, убеждены участники экспертно-медийного форума "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху", проходящего на площадке МИА "Россия сегодня".В числе других тем эксперты обсудили роль медиа в формировании социальной политики Союзного государства. В частности, речь шла об использовании новых медиа в создании позитивного имиджа интеграционных процессов, социальных связей и семейных традиций двух народов.Поскольку речь идет о молодежи, задача напрямую связана с образовательной повесткой. В частности, важно инициировать гуманитарные проекты, активизировать союзную повестку в широком информационном пространстве, для чего необходима подготовка кадров для создания большой сети журналистов и корреспондентов, отметил Гущин.Российский журналист и политолог Виталий Третьяков, в свою очередь, обозначил главный, по его мнению, вопрос, от которого зависит успех интеграции: а что такое в понимании обычного читателя Союзное государство?Участница дискуссии с белорусской стороны – социолог, заведующая кафедрой экономической социологии и психологии предпринимательской деятельности Белорусского государственного экономического университета Ирина Лашук подтвердила, что социологических данных об информированности населения двух стран о Союзном государстве пока нет.Она подчеркнула, что важно не только формировать информационную повестку, но и отслеживать, в какой мере она реализуется. В отношении же Союзного государства необходимо отслеживать настроения людей в России и Белоруссии. "Однако тут у нас единой методики нет", - констатировала социолог.С целью ускорения интеграции союзным СМИ, включая соцсети и популярные интернет-каналы, надо на простых и конкретных примерах объяснять, в чем ее плюсы для людей, уверен генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов."Вот сейчас принято 28 союзных программ. Если их двинуть в народ в том виде, в каком они написаны, эффект будет близок к нулевому. То есть если вы хотите сформировать какое-либо отношение у людей к Союзному государству, то надо перевести все это с языка экономистов и чиновников на простой язык для освещения в СМИ. Что людям будет понятно?.. Большие проекты Союзного государства. Скажем, строительство удобной магистрали, отмена роуминга, равные условия для обучения... Вот это людям будет понятно", - подчеркнул Мамонтов.

https://ria.ru/20211116/mezentsev-1759244739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, россия