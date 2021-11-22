Эксперты: люди должны понимать смысл интеграции России и Белоруссии
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Процессы интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства должны быть понятны гражданам наших стран, завязаны на образовательную и социально-экономическую повестку и в большей степени ориентированы на молодежь, убеждены участники экспертно-медийного форума "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху", проходящего на площадке МИА "Россия сегодня".
В числе других тем эксперты обсудили роль медиа в формировании социальной политики Союзного государства. В частности, речь шла об использовании новых медиа в создании позитивного имиджа интеграционных процессов, социальных связей и семейных традиций двух народов.
"Идей много, но мы не должны впасть в излишнее популяризаторство в погоне за рейтингом. Вместе с тем, важно, чтобы наши информационные ресурсы были действительно интересны, не забюрократизированы и охватывали очень широкие социальные слои. Ведь идеи о СМИ, которые мы продвигаем, теснейшим образом связаны с экономикой и социальной повесткой. Мы знаем, что конкуренты активно работают, так сказать, на молодежной поляне, и конкуренция будет продолжаться, поэтому наши медиа-ресурсы должны быть очень активными. Это и телеграмм, и соцсети, и ютьюб, и смм-менеджмент – на этом поле надо быть особенно активными, так как здесь есть серьезный резерв", - убежден доцент кафедры постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин.
Поскольку речь идет о молодежи, задача напрямую связана с образовательной повесткой. В частности, важно инициировать гуманитарные проекты, активизировать союзную повестку в широком информационном пространстве, для чего необходима подготовка кадров для создания большой сети журналистов и корреспондентов, отметил Гущин.
"Кроме того, для лучшей интеграции надо больше заниматься научным популяризаторством и узнаванием наших стран, ведь молодежь зачастую знает чужое лучше, чем свое. И науч-поп - в хорошем смысле этого слова - должен присутствовать на наших медийных ресурсах и быть связан с социальной политикой. Вот тогда будет создаваться единый социальный организм Союзного государства", - подчеркнул эксперт.
Российский журналист и политолог Виталий Третьяков, в свою очередь, обозначил главный, по его мнению, вопрос, от которого зависит успех интеграции: а что такое в понимании обычного читателя Союзное государство?
"Я не видел ни одного социологического исследования на тему понимания людьми этого термина и самой конструкции данного образования. Но и без социологов могу сказать, что тут мы видим абсолютный хаос: и поколенческий, и политический. В то время как информационная война, которую ведут противники Союзного государства, своими снарядами охватывает всё население", - отметил Третьяков, призвав к более открытому и внятному диалогу с людьми о строительстве Союзного государства.
Участница дискуссии с белорусской стороны – социолог, заведующая кафедрой экономической социологии и психологии предпринимательской деятельности Белорусского государственного экономического университета Ирина Лашук подтвердила, что социологических данных об информированности населения двух стран о Союзном государстве пока нет.
"Совместно с российским центром изучения перспектив интеграции мы осуществляем проект мониторинга новостной повестки в СМИ. Он построен на основе евразийской интеграции. И, может быть, имеет смысл нам такой проект запустить на уровне Союзного государства, чтобы посмотреть, как эта тематика представлена в традиционных СМИ и социальных медиа. Относительно Беларуси мы отслеживаем семь показателей по теме евразийской интеграции: это позитивность публикаций, официальность риторики, индекс уровня рефлексии, позитивность союзников, главная роль, тональность социальных медиа и их вовлеченность в повестку дня", - рассказала Лашук.
Она подчеркнула, что важно не только формировать информационную повестку, но и отслеживать, в какой мере она реализуется. В отношении же Союзного государства необходимо отслеживать настроения людей в России и Белоруссии. "Однако тут у нас единой методики нет", - констатировала социолог.
С целью ускорения интеграции союзным СМИ, включая соцсети и популярные интернет-каналы, надо на простых и конкретных примерах объяснять, в чем ее плюсы для людей, уверен генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.
"Вот сейчас принято 28 союзных программ. Если их двинуть в народ в том виде, в каком они написаны, эффект будет близок к нулевому. То есть если вы хотите сформировать какое-либо отношение у людей к Союзному государству, то надо перевести все это с языка экономистов и чиновников на простой язык для освещения в СМИ. Что людям будет понятно?.. Большие проекты Союзного государства. Скажем, строительство удобной магистрали, отмена роуминга, равные условия для обучения... Вот это людям будет понятно", - подчеркнул Мамонтов.