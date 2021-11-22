Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20211122/integratsiya-1760234277.html
Эксперты: люди должны понимать смысл интеграции России и Белоруссии
Эксперты: люди должны понимать смысл интеграции России и Белоруссии - РИА Новости, 22.11.2021
Эксперты: люди должны понимать смысл интеграции России и Белоруссии
Процессы интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства должны быть понятны гражданам наших стран, завязаны на образовательную и... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T19:18
2021-11-22T19:18
союзное государство
белоруссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc5859c06ea9ed7361be00ab9b56637.jpg
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Процессы интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства должны быть понятны гражданам наших стран, завязаны на образовательную и социально-экономическую повестку и в большей степени ориентированы на молодежь, убеждены участники экспертно-медийного форума "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху", проходящего на площадке МИА "Россия сегодня".В числе других тем эксперты обсудили роль медиа в формировании социальной политики Союзного государства. В частности, речь шла об использовании новых медиа в создании позитивного имиджа интеграционных процессов, социальных связей и семейных традиций двух народов.Поскольку речь идет о молодежи, задача напрямую связана с образовательной повесткой. В частности, важно инициировать гуманитарные проекты, активизировать союзную повестку в широком информационном пространстве, для чего необходима подготовка кадров для создания большой сети журналистов и корреспондентов, отметил Гущин.Российский журналист и политолог Виталий Третьяков, в свою очередь, обозначил главный, по его мнению, вопрос, от которого зависит успех интеграции: а что такое в понимании обычного читателя Союзное государство?Участница дискуссии с белорусской стороны – социолог, заведующая кафедрой экономической социологии и психологии предпринимательской деятельности Белорусского государственного экономического университета Ирина Лашук подтвердила, что социологических данных об информированности населения двух стран о Союзном государстве пока нет.Она подчеркнула, что важно не только формировать информационную повестку, но и отслеживать, в какой мере она реализуется. В отношении же Союзного государства необходимо отслеживать настроения людей в России и Белоруссии. "Однако тут у нас единой методики нет", - констатировала социолог.С целью ускорения интеграции союзным СМИ, включая соцсети и популярные интернет-каналы, надо на простых и конкретных примерах объяснять, в чем ее плюсы для людей, уверен генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов."Вот сейчас принято 28 союзных программ. Если их двинуть в народ в том виде, в каком они написаны, эффект будет близок к нулевому. То есть если вы хотите сформировать какое-либо отношение у людей к Союзному государству, то надо перевести все это с языка экономистов и чиновников на простой язык для освещения в СМИ. Что людям будет понятно?.. Большие проекты Союзного государства. Скажем, строительство удобной магистрали, отмена роуминга, равные условия для обучения... Вот это людям будет понятно", - подчеркнул Мамонтов.
https://ria.ru/20211116/mezentsev-1759244739.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_215989b310d632ce4d6569bcf69d183b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, россия
19:18 22.11.2021
 

Эксперты: люди должны понимать смысл интеграции России и Белоруссии

© POOL / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Процессы интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства должны быть понятны гражданам наших стран, завязаны на образовательную и социально-экономическую повестку и в большей степени ориентированы на молодежь, убеждены участники экспертно-медийного форума "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху", проходящего на площадке МИА "Россия сегодня".
В числе других тем эксперты обсудили роль медиа в формировании социальной политики Союзного государства. В частности, речь шла об использовании новых медиа в создании позитивного имиджа интеграционных процессов, социальных связей и семейных традиций двух народов.
"Идей много, но мы не должны впасть в излишнее популяризаторство в погоне за рейтингом. Вместе с тем, важно, чтобы наши информационные ресурсы были действительно интересны, не забюрократизированы и охватывали очень широкие социальные слои. Ведь идеи о СМИ, которые мы продвигаем, теснейшим образом связаны с экономикой и социальной повесткой. Мы знаем, что конкуренты активно работают, так сказать, на молодежной поляне, и конкуренция будет продолжаться, поэтому наши медиа-ресурсы должны быть очень активными. Это и телеграмм, и соцсети, и ютьюб, и смм-менеджмент – на этом поле надо быть особенно активными, так как здесь есть серьезный резерв", - убежден доцент кафедры постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин.
Поскольку речь идет о молодежи, задача напрямую связана с образовательной повесткой. В частности, важно инициировать гуманитарные проекты, активизировать союзную повестку в широком информационном пространстве, для чего необходима подготовка кадров для создания большой сети журналистов и корреспондентов, отметил Гущин.
"Кроме того, для лучшей интеграции надо больше заниматься научным популяризаторством и узнаванием наших стран, ведь молодежь зачастую знает чужое лучше, чем свое. И науч-поп - в хорошем смысле этого слова - должен присутствовать на наших медийных ресурсах и быть связан с социальной политикой. Вот тогда будет создаваться единый социальный организм Союзного государства", - подчеркнул эксперт.
Российский журналист и политолог Виталий Третьяков, в свою очередь, обозначил главный, по его мнению, вопрос, от которого зависит успех интеграции: а что такое в понимании обычного читателя Союзное государство?
"Я не видел ни одного социологического исследования на тему понимания людьми этого термина и самой конструкции данного образования. Но и без социологов могу сказать, что тут мы видим абсолютный хаос: и поколенческий, и политический. В то время как информационная война, которую ведут противники Союзного государства, своими снарядами охватывает всё население", - отметил Третьяков, призвав к более открытому и внятному диалогу с людьми о строительстве Союзного государства.
Участница дискуссии с белорусской стороны – социолог, заведующая кафедрой экономической социологии и психологии предпринимательской деятельности Белорусского государственного экономического университета Ирина Лашук подтвердила, что социологических данных об информированности населения двух стран о Союзном государстве пока нет.
"Совместно с российским центром изучения перспектив интеграции мы осуществляем проект мониторинга новостной повестки в СМИ. Он построен на основе евразийской интеграции. И, может быть, имеет смысл нам такой проект запустить на уровне Союзного государства, чтобы посмотреть, как эта тематика представлена в традиционных СМИ и социальных медиа. Относительно Беларуси мы отслеживаем семь показателей по теме евразийской интеграции: это позитивность публикаций, официальность риторики, индекс уровня рефлексии, позитивность союзников, главная роль, тональность социальных медиа и их вовлеченность в повестку дня", - рассказала Лашук.
Она подчеркнула, что важно не только формировать информационную повестку, но и отслеживать, в какой мере она реализуется. В отношении же Союзного государства необходимо отслеживать настроения людей в России и Белоруссии. "Однако тут у нас единой методики нет", - констатировала социолог.
С целью ускорения интеграции союзным СМИ, включая соцсети и популярные интернет-каналы, надо на простых и конкретных примерах объяснять, в чем ее плюсы для людей, уверен генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.
"Вот сейчас принято 28 союзных программ. Если их двинуть в народ в том виде, в каком они написаны, эффект будет близок к нулевому. То есть если вы хотите сформировать какое-либо отношение у людей к Союзному государству, то надо перевести все это с языка экономистов и чиновников на простой язык для освещения в СМИ. Что людям будет понятно?.. Большие проекты Союзного государства. Скажем, строительство удобной магистрали, отмена роуминга, равные условия для обучения... Вот это людям будет понятно", - подчеркнул Мамонтов.
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 10:58Союзное государство
Союзное государство работает над общим символом, сообщил Мезенцев
 
Союзное государствоБелоруссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00В России создан уникальный материал для хирургии и имплантологии
02:43Саакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"
02:35Врач рассказала, кому нельзя есть капусту
02:22Талибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООН
02:17Специалист раскрыл, в чем опасность зарплатных карт
02:08Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19
02:03Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕК
01:57Премьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегой
01:31Белый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срок
01:17Зеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый транш
01:16Врач рассказала, какие продукты помогут похудеть
01:11Французов возмутили попытки демонизировать Россию
00:52Власти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрут
00:48В Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"
00:36CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"
00:30Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы Украины
00:15США ввели новые санкции против "Северного потока — 2"
00:12Премьер Франции сдал положительный тест на коронавирус
23:56Депутат Рады призвал переизбрать украинский парламент
23:51ЦИК Венесуэлы подтвердил победу социалистов на выборах
Лента новостейМолния
В России создан уникальный материал для хирургии и имплантологииСаакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"Врач рассказала, кому нельзя есть капустуТалибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООНСпециалист раскрыл, в чем опасность зарплатных картВирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕКПремьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегойБелый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срокЗеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый траншВрач рассказала, какие продукты помогут похудетьФранцузов возмутили попытки демонизировать РоссиюВласти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрутВ Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы УкраиныСША ввели новые санкции против "Северного потока — 2"Премьер Франции сдал положительный тест на коронавирусДепутат Рады призвал переизбрать украинский парламентЦИК Венесуэлы подтвердил победу социалистов на выборах