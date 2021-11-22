https://ria.ru/20211122/import-1760158052.html

Импорт грузов через пункт пропуска "Хабаровск" вырос в 10 раз

Импорт грузов через пункт пропуска "Хабаровск" вырос в 10 раз - РИА Новости, 22.11.2021

Импорт грузов через пункт пропуска "Хабаровск" вырос в 10 раз

Более 448 тысяч тонн груза и 192 транспортных средств пропущено в период летней навигации (грузовое направление) в 2021 году через международный речной пункт... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T13:21

2021-11-22T13:21

2021-11-22T13:21

россия-китай: главное

экономика

китай

фуюань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760157190_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b4575c530ee3546d0e3df8fb62d9049.jpg

МОСКВА, 22 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Более 448 тысяч тонн груза и 192 транспортных средств пропущено в период летней навигации (грузовое направление) в 2021 году через международный речной пункт пропуска "Хабаровск" Хабаровской таможни, сообщает "Амурпресс".По сравнению с летней навигацией 2020 года товаропоток по импорту увеличился в 10 раз, экспорт возрос на 2%.В Хабаровск из приграничного Фуюаня и Тунцзяна (КНР) ввезено 118,3 тысячи тонн импортных товаров. Это спецтехника (погрузчики, самосвалы, бульдозеры, тракторы), запасные части к автомобилям, CD и DVD диски, стекло, изделия из гранита и промышленное оборудование.Экспортировано 330,3 тысячи тонн товаров, среди которых лидирующие позиции занимают лесо- и пиломатериалы, уголь. При этом продукты питания: икра лососевая, соя и мука из списка традиционно экспортируемых товаров ушли.

https://ria.ru/20210819/eksport-1746350600.html

китай

фуюань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, китай, фуюань