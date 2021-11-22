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Импорт грузов через пункт пропуска "Хабаровск" вырос в 10 раз
Импорт грузов через пункт пропуска "Хабаровск" вырос в 10 раз - РИА Новости, 22.11.2021
Импорт грузов через пункт пропуска "Хабаровск" вырос в 10 раз
Более 448 тысяч тонн груза и 192 транспортных средств пропущено в период летней навигации (грузовое направление) в 2021 году через международный речной пункт... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T13:21
2021-11-22T13:21
2021-11-22T13:21
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МОСКВА, 22 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Более 448 тысяч тонн груза и 192 транспортных средств пропущено в период летней навигации (грузовое направление) в 2021 году через международный речной пункт пропуска "Хабаровск" Хабаровской таможни, сообщает "Амурпресс".По сравнению с летней навигацией 2020 года товаропоток по импорту увеличился в 10 раз, экспорт возрос на 2%.В Хабаровск из приграничного Фуюаня и Тунцзяна (КНР) ввезено 118,3 тысячи тонн импортных товаров. Это спецтехника (погрузчики, самосвалы, бульдозеры, тракторы), запасные части к автомобилям, CD и DVD диски, стекло, изделия из гранита и промышленное оборудование.Экспортировано 330,3 тысячи тонн товаров, среди которых лидирующие позиции занимают лесо- и пиломатериалы, уголь. При этом продукты питания: икра лососевая, соя и мука из списка традиционно экспортируемых товаров ушли.
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экономика, китай, фуюань
МОСКВА, 22 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное".
Более 448 тысяч тонн груза и 192 транспортных средств пропущено в период летней навигации (грузовое направление) в 2021 году через международный речной пункт пропуска "Хабаровск" Хабаровской таможни, сообщает "Амурпресс".
По сравнению с летней навигацией 2020 года товаропоток по импорту увеличился в 10 раз, экспорт возрос на 2%.
В Хабаровск из приграничного Фуюаня и Тунцзяна (КНР) ввезено 118,3 тысячи тонн импортных товаров. Это спецтехника (погрузчики, самосвалы, бульдозеры, тракторы), запасные части к автомобилям, CD и DVD диски, стекло, изделия из гранита и промышленное оборудование.
Экспортировано 330,3 тысячи тонн товаров, среди которых лидирующие позиции занимают лесо- и пиломатериалы, уголь. При этом продукты питания: икра лососевая, соя и мука из списка традиционно экспортируемых товаров ушли.