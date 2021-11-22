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Пять типов головной боли, требующие срочного похода к врачу
Названы типы головной боли, требующие срочного похода к врачу - РИА Новости, 22.11.2021
Пять типов головной боли, требующие срочного похода к врачу
При сильной или повторяющейся головной боли необходимо сразу обратиться к врачу, чтобы исключить серьезные патологии, сказала врач-невролог Надежда Бояринова в... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T13:18
2021-11-22T13:18
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. При сильной или повторяющейся головной боли необходимо сразу обратиться к врачу, чтобы исключить серьезные патологии, сказала врач-невролог Надежда Бояринова в интервью "Известиям".По ее мнению, своевременный поход к специалисту поможет исключить такие диагнозы, как опухоль головного мозга, или снять угрозу инсульта."Самому человеку бывает, как правило, невозможно определить причины своих головных болей, многие даже не пытаются это сделать, а просто заглушают боль различными обезболивающими средствами, что в корне является неправильным, потому что можно упустить драгоценное время для своевременной правильной диагностики заболеваний", — отметила она. При этом промедление может привести к масштабному поражению мозга и тяжелым последствиям: от снижения концентрации внимания и памяти вплоть до клинической депрессии.Бояринова перечислила случаи, когда поход к неврологу нельзя откладывать: если голова болит несколько раз в месяц, сама боль пульсирующая либо распирающая, сопровождается тошнотой, рвотой, ухудшением зрения, нарушением речи и координации движений. Кроме того, следует обратиться за медицинской помощью, если боль мешает спать, что может говорить о повышенном внутричерепном давлении — симптоме опухоли.
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медицина, здоровье - общество, здоровье
13:18 22.11.2021 (обновлено: 15:34 22.11.2021)
Названы типы головной боли, требующие срочного похода к врачу
Врач-невролог назвала самые опасные причины частых головных болей
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
При сильной или повторяющейся головной боли необходимо сразу обратиться к врачу, чтобы исключить серьезные патологии, сказала врач-невролог Надежда Бояринова в интервью "Известиям"
.
По ее мнению, своевременный поход к специалисту поможет исключить такие диагнозы, как опухоль головного мозга, или снять угрозу инсульта.
"Самому человеку бывает, как правило, невозможно определить причины своих головных болей, многие даже не пытаются это сделать, а просто заглушают боль различными обезболивающими средствами, что в корне является неправильным, потому что можно упустить драгоценное время для своевременной правильной диагностики заболеваний", — отметила она.
При этом промедление может привести к масштабному поражению мозга и тяжелым последствиям: от снижения концентрации внимания и памяти вплоть до клинической депрессии.
Бояринова перечислила случаи, когда поход к неврологу нельзя откладывать: если голова болит несколько раз в месяц, сама боль пульсирующая либо распирающая, сопровождается тошнотой, рвотой, ухудшением зрения, нарушением речи и координации движений. Кроме того, следует обратиться за медицинской помощью, если боль мешает спать, что может говорить о повышенном внутричерепном давлении — симптоме опухоли.