https://ria.ru/20211122/golovnayabol-1760157273.html

Пять типов головной боли, требующие срочного похода к врачу

Названы типы головной боли, требующие срочного похода к врачу - РИА Новости, 22.11.2021

Пять типов головной боли, требующие срочного похода к врачу

При сильной или повторяющейся головной боли необходимо сразу обратиться к врачу, чтобы исключить серьезные патологии, сказала врач-невролог Надежда Бояринова в... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T13:18

2021-11-22T13:18

2021-11-22T15:34

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. При сильной или повторяющейся головной боли необходимо сразу обратиться к врачу, чтобы исключить серьезные патологии, сказала врач-невролог Надежда Бояринова в интервью "Известиям".По ее мнению, своевременный поход к специалисту поможет исключить такие диагнозы, как опухоль головного мозга, или снять угрозу инсульта."Самому человеку бывает, как правило, невозможно определить причины своих головных болей, многие даже не пытаются это сделать, а просто заглушают боль различными обезболивающими средствами, что в корне является неправильным, потому что можно упустить драгоценное время для своевременной правильной диагностики заболеваний", — отметила она. При этом промедление может привести к масштабному поражению мозга и тяжелым последствиям: от снижения концентрации внимания и памяти вплоть до клинической депрессии.Бояринова перечислила случаи, когда поход к неврологу нельзя откладывать: если голова болит несколько раз в месяц, сама боль пульсирующая либо распирающая, сопровождается тошнотой, рвотой, ухудшением зрения, нарушением речи и координации движений. Кроме того, следует обратиться за медицинской помощью, если боль мешает спать, что может говорить о повышенном внутричерепном давлении — симптоме опухоли.

https://ria.ru/20211119/migren-1759699726.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211118/vrachi-1759680751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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