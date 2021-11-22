https://ria.ru/20211122/frantsiya-1760197164.html

Франция хочет работать с Россией и НАТО в сфере контроля над вооружениями

Франция хочет работать с Россией и НАТО в сфере контроля над вооружениями - РИА Новости, 22.11.2021

Франция хочет работать с Россией и НАТО в сфере контроля над вооружениями

Франция желает продолжить с союзниками по НАТО и Россией скрупулезную работу по контролю над вооружениями для обеспечения стратегической стабильности в Европе,... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T16:09

2021-11-22T16:09

2021-11-22T16:09

в мире

йенс столтенберг

европа

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ПАРИЖ, 22 ноя - РИА Новости. Франция желает продолжить с союзниками по НАТО и Россией скрупулезную работу по контролю над вооружениями для обеспечения стратегической стабильности в Европе, заявил представитель МИД страны на брифинге в понедельник.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если ФРГ откажется от размещения ядерного оружия, оно может оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку от Германии."Мы хотим продолжить, особенно с союзниками по НАТО, а затем с Россией, скрупулезную работу по контролю над вооружениями, чтобы справиться с последствиями его продолжающейся эрозии и обеспечить стратегическую стабильность в Европе при сохранении интересов безопасности европейцев", - заявил представитель МИД в ответ на вопрос РИА Новости о том, не считает ли Франция, что приближение ядерного арсенала к границам России может иметь негативные последствия с точки зрения стратегической стабильности.

https://radiosputnik.ria.ru/20211122/sevpotok-1760126554.html

европа

франция

россия

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в мире, йенс столтенберг, европа, франция, нато, россия