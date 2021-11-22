https://ria.ru/20211122/encanto-1759816928.html

За что критики хвалят юбилейный диснеевский мультфильм "Энканто"

За что критики хвалят юбилейный диснеевский мультфильм "Энканто" - РИА Новости, 22.11.2021

За что критики хвалят юбилейный диснеевский мультфильм "Энканто"

В Сети появились отзывы зарубежных критиков на анимационную ленту "Энканто". Это 60-ый мультфильм студии Disney. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T06:42

2021-11-22T06:42

2021-11-22T06:42

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Сети появились отзывы зарубежных критиков на анимационную ленту "Энканто". Это 60-ый мультфильм студии Disney. Картина рассказывает о семье Мадригаль, которая живет в волшебном доме в горах Колумбии — месте под названием Энканто. Каждый ребенок в этой семье получает магические способности. Например, может разговаривать с животными или исцелять от разных болезней. Никакого уникального дара не досталось только Мирабель. Когда магия в Энканто начинает исчезать, девочка оказывается единственной надеждой своей большой семьи и отправляется в опасное путешествие. Режиссеры картины — Байрон Ховард и Джаред Буш, создавшие "Зверополис" (2016), получивший "Оскар" в номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм".У "Энканто" достаточно высокий рейтинг на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes — 92 процента. Он основан на 36 отзывах в СМИ. Только три журналиста раскритиковали новый диснеевский проект."Несмотря на то, что в нем много магии, большая часть обаяния фильма в том, что это история об отношениях в большой сплоченной семье", — считает Дэвид Руни, пишущий для The Hollywood Reporter. По мнению Кэролайн Сиде из AV Club, лучшая сцена в фильме — это ретроспективный рассказ о семье Мадригаль под песню "Dos Oruguitas". В ней "Энканто" предстает как "фильм о травмах, которые передаются из поколения в поколение". "То, что помогло выжить одним, может стать нездоровым способом существования для других", — объясняет журналистка.Карлосу Агилару из TheWrap тоже очень понравилась эта сцена. Он назвал ее опустошающей и зрелой. По силе она сопоставима с кульминационной сценой другого мультфильма — "Тайны Коко", считает критик. "Яркие визуальные эффекты, стопка звездных песен и история с настоящей душой — вот что станет еще одним хитом Disney", — делится впечатлениями об "Энканто" Бен Трэвис из Empire Magazine.Питер Брэдшоу из The Guardian среди тех, кому лента не понравилась. Он назвал "Энканто" "пустым". Обозреватель считает, что сюжетная линия у мультфильма надуманная. Так же Брэдшоу уверен, что в нем нет точного ответа, как относиться к сверхъестественным способностям родственникам главной героини. В российских кинотеатрах "Энканто" выйдет 25 ноября.

https://ria.ru/20211001/enkanto-1752453468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы, walt disney animation studios