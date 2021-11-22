За что критики хвалят юбилейный диснеевский мультфильм "Энканто"
В Сети появились рецензии зарубежных критиков на анимационный фильм "Энканто"
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Сети появились отзывы зарубежных критиков на анимационную ленту "Энканто". Это 60-ый мультфильм студии Disney.
Картина рассказывает о семье Мадригаль, которая живет в волшебном доме в горах Колумбии — месте под названием Энканто. Каждый ребенок в этой семье получает магические способности. Например, может разговаривать с животными или исцелять от разных болезней. Никакого уникального дара не досталось только Мирабель.
Когда магия в Энканто начинает исчезать, девочка оказывается единственной надеждой своей большой семьи и отправляется в опасное путешествие.
Режиссеры картины — Байрон Ховард и Джаред Буш, создавшие "Зверополис" (2016), получивший "Оскар" в номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм".
У "Энканто" достаточно высокий рейтинг на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes — 92 процента. Он основан на 36 отзывах в СМИ. Только три журналиста раскритиковали новый диснеевский проект.
Кадр из мультфильма "Энканто"
"Несмотря на то, что в нем много магии, большая часть обаяния фильма в том, что это история об отношениях в большой сплоченной семье", — считает Дэвид Руни, пишущий для The Hollywood Reporter.
По мнению Кэролайн Сиде из AV Club, лучшая сцена в фильме — это ретроспективный рассказ о семье Мадригаль под песню "Dos Oruguitas". В ней "Энканто" предстает как "фильм о травмах, которые передаются из поколения в поколение". "То, что помогло выжить одним, может стать нездоровым способом существования для других", — объясняет журналистка.
Карлосу Агилару из TheWrap тоже очень понравилась эта сцена. Он назвал ее опустошающей и зрелой. По силе она сопоставима с кульминационной сценой другого мультфильма — "Тайны Коко", считает критик.
Кадр из мультфильма "Энканто"
"Яркие визуальные эффекты, стопка звездных песен и история с настоящей душой — вот что станет еще одним хитом Disney", — делится впечатлениями об "Энканто" Бен Трэвис из Empire Magazine.
Питер Брэдшоу из The Guardian среди тех, кому лента не понравилась. Он назвал "Энканто" "пустым". Обозреватель считает, что сюжетная линия у мультфильма надуманная. Так же Брэдшоу уверен, что в нем нет точного ответа, как относиться к сверхъестественным способностям родственникам главной героини.
В российских кинотеатрах "Энканто" выйдет 25 ноября.
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