Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211122/encanto-1759816928.html
За что критики хвалят юбилейный диснеевский мультфильм "Энканто"
За что критики хвалят юбилейный диснеевский мультфильм "Энканто" - РИА Новости, 22.11.2021
За что критики хвалят юбилейный диснеевский мультфильм "Энканто"
В Сети появились отзывы зарубежных критиков на анимационную ленту "Энканто". Это 60-ый мультфильм студии Disney. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T06:42
2021-11-22T06:42
культура
новости культуры
кино и сериалы
walt disney animation studios
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759763371_0:30:3535:2018_1920x0_80_0_0_50dc4d3f809535e2e23947c5043c627f.jpg
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Сети появились отзывы зарубежных критиков на анимационную ленту "Энканто". Это 60-ый мультфильм студии Disney. Картина рассказывает о семье Мадригаль, которая живет в волшебном доме в горах Колумбии — месте под названием Энканто. Каждый ребенок в этой семье получает магические способности. Например, может разговаривать с животными или исцелять от разных болезней. Никакого уникального дара не досталось только Мирабель. Когда магия в Энканто начинает исчезать, девочка оказывается единственной надеждой своей большой семьи и отправляется в опасное путешествие. Режиссеры картины — Байрон Ховард и Джаред Буш, создавшие "Зверополис" (2016), получивший "Оскар" в номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм".У "Энканто" достаточно высокий рейтинг на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes — 92 процента. Он основан на 36 отзывах в СМИ. Только три журналиста раскритиковали новый диснеевский проект."Несмотря на то, что в нем много магии, большая часть обаяния фильма в том, что это история об отношениях в большой сплоченной семье", — считает Дэвид Руни, пишущий для The Hollywood Reporter. По мнению Кэролайн Сиде из AV Club, лучшая сцена в фильме — это ретроспективный рассказ о семье Мадригаль под песню "Dos Oruguitas". В ней "Энканто" предстает как "фильм о травмах, которые передаются из поколения в поколение". "То, что помогло выжить одним, может стать нездоровым способом существования для других", — объясняет журналистка.Карлосу Агилару из TheWrap тоже очень понравилась эта сцена. Он назвал ее опустошающей и зрелой. По силе она сопоставима с кульминационной сценой другого мультфильма — "Тайны Коко", считает критик. "Яркие визуальные эффекты, стопка звездных песен и история с настоящей душой — вот что станет еще одним хитом Disney", — делится впечатлениями об "Энканто" Бен Трэвис из Empire Magazine.Питер Брэдшоу из The Guardian среди тех, кому лента не понравилась. Он назвал "Энканто" "пустым". Обозреватель считает, что сюжетная линия у мультфильма надуманная. Так же Брэдшоу уверен, что в нем нет точного ответа, как относиться к сверхъестественным способностям родственникам главной героини. В российских кинотеатрах "Энканто" выйдет 25 ноября.
https://ria.ru/20211001/enkanto-1752453468.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759763371_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c39fa14feb09d55498fe92d861a6e9f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, кино и сериалы, walt disney animation studios
06:42 22.11.2021
 
За что критики хвалят юбилейный диснеевский мультфильм "Энканто"

В Сети появились рецензии зарубежных критиков на анимационный фильм "Энканто"

© Disney Россия/YoutubeКадр из мультфильма "Энканто"
Кадр из мультфильма Энканто
© Disney Россия/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Сети появились отзывы зарубежных критиков на анимационную ленту "Энканто". Это 60-ый мультфильм студии Disney.
Картина рассказывает о семье Мадригаль, которая живет в волшебном доме в горах Колумбии — месте под названием Энканто. Каждый ребенок в этой семье получает магические способности. Например, может разговаривать с животными или исцелять от разных болезней. Никакого уникального дара не досталось только Мирабель.
Когда магия в Энканто начинает исчезать, девочка оказывается единственной надеждой своей большой семьи и отправляется в опасное путешествие.
Режиссеры картины — Байрон Ховард и Джаред Буш, создавшие "Зверополис" (2016), получивший "Оскар" в номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм".
У "Энканто" достаточно высокий рейтинг на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes — 92 процента. Он основан на 36 отзывах в СМИ. Только три журналиста раскритиковали новый диснеевский проект.
© Disney Россия/YoutubeКадр из мультфильма "Энканто"
Кадр из мультфильма Энканто
© Disney Россия/Youtube
Кадр из мультфильма "Энканто"
"Несмотря на то, что в нем много магии, большая часть обаяния фильма в том, что это история об отношениях в большой сплоченной семье", — считает Дэвид Руни, пишущий для The Hollywood Reporter.
По мнению Кэролайн Сиде из AV Club, лучшая сцена в фильме — это ретроспективный рассказ о семье Мадригаль под песню "Dos Oruguitas". В ней "Энканто" предстает как "фильм о травмах, которые передаются из поколения в поколение". "То, что помогло выжить одним, может стать нездоровым способом существования для других", — объясняет журналистка.
Карлосу Агилару из TheWrap тоже очень понравилась эта сцена. Он назвал ее опустошающей и зрелой. По силе она сопоставима с кульминационной сценой другого мультфильма — "Тайны Коко", считает критик.
© Disney Россия/YoutubeКадр из мультфильма "Энканто"
Кадр из мультфильма Энканто
© Disney Россия/Youtube
Кадр из мультфильма "Энканто"
"Яркие визуальные эффекты, стопка звездных песен и история с настоящей душой — вот что станет еще одним хитом Disney", — делится впечатлениями об "Энканто" Бен Трэвис из Empire Magazine.
Питер Брэдшоу из The Guardian среди тех, кому лента не понравилась. Он назвал "Энканто" "пустым". Обозреватель считает, что сюжетная линия у мультфильма надуманная. Так же Брэдшоу уверен, что в нем нет точного ответа, как относиться к сверхъестественным способностям родственникам главной героини.
В российских кинотеатрах "Энканто" выйдет 25 ноября.
Энканто
1 октября, 07:12Культура
Disney представил трейлер нового мультфильма "Энканто"
 
КультураНовости культурыКино и сериалыWalt Disney Animation Studios
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:18Аббас рассказал, когда состоятся выборы в Палестине
11:17Аббас рассчитывает на возобновление работы консульства США в Иерусалиме
11:17Глава Палестины напомнил об обязательствах США по урегулированию конфликта
11:12Аббас рассчитывает на поддержку России по организации мирной конференции
11:11Прощание с Ниной Руслановой пройдет 24 ноября
11:06В Приморье около 700 непривитых сотрудников отстранили от работы
11:05Американское СМИ сообщило о российском "плане атаки" Украины
11:05TNI: Путин в очередной раз напомнил НАТО о "красных линиях"
11:03В Польше обсудят закрытие железнодорожного КПП Кузница
11:00В епархии ждут раскаяния от блогеров, снявшихся у храма Спаса на Крови
10:59Защита обжаловала арест приморского депутата, подозреваемого в растлении
10:52Экс-президента Армении Саргсяна вызвали в антикоррупционный комитет
10:51В Ростовской области третий ребенок умер от отравления
10:48Врач рассказал, где люди чаще всего заражаются коронавирусом
10:47Власти уточнили число пострадавших в ДТП на Кутузовском проспекте
10:41Вышеградская группа соберется из-за кризиса на польско-белорусской границе
10:41Любимова выразила соболезнования из-за смерти Нины Руслановой
10:39В Свердловской области осложнения после вакцины выявили у пяти человек
10:36В Казани более 500 пассажиров без QR-кодов высадили из транспорта
10:34Клишас оценил проект о запрете упоминаний национальности преступников в СМИ
Лента новостейМолния
Аббас рассказал, когда состоятся выборы в ПалестинеАббас рассчитывает на возобновление работы консульства США в ИерусалимеГлава Палестины напомнил об обязательствах США по урегулированию конфликтаАббас рассчитывает на поддержку России по организации мирной конференцииПрощание с Ниной Руслановой пройдет 24 ноябряВ Приморье около 700 непривитых сотрудников отстранили от работыАмериканское СМИ сообщило о российском "плане атаки" УкраиныTNI: Путин в очередной раз напомнил НАТО о "красных линиях"В Польше обсудят закрытие железнодорожного КПП КузницаВ епархии ждут раскаяния от блогеров, снявшихся у храма Спаса на КровиЗащита обжаловала арест приморского депутата, подозреваемого в растленииЭкс-президента Армении Саргсяна вызвали в антикоррупционный комитетВ Ростовской области третий ребенок умер от отравленияВрач рассказал, где люди чаще всего заражаются коронавирусомВласти уточнили число пострадавших в ДТП на Кутузовском проспектеВышеградская группа соберется из-за кризиса на польско-белорусской границеЛюбимова выразила соболезнования из-за смерти Нины РуслановойВ Свердловской области осложнения после вакцины выявили у пяти человекВ Казани более 500 пассажиров без QR-кодов высадили из транспортаКлишас оценил проект о запрете упоминаний национальности преступников в СМИ