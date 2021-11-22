https://ria.ru/20211122/dorogi-1760239652.html

Выделенные полосы предложили обустроить на дорогах МО

Выделенные полосы предложили обустроить на дорогах МО - РИА Новости, 22.11.2021

Выделенные полосы предложили обустроить на дорогах МО

Жители Московской области смогут проголосовать за обустройство выделенных полос в регионе. Голосование продлится до 5 декабря на сайте "Добродел", сообщил... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T19:49

2021-11-22T19:49

2021-11-22T19:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей гержик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760239216_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_9b3a0555d433c2a3803a24d08dc7ac72.jpg

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Жители Московской области смогут проголосовать за обустройство выделенных полос в регионе. Голосование продлится до 5 декабря на сайте "Добродел", сообщил телеканал "360".Обустроить выделенные полосы на наиболее загруженных участках дорог предложили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Выделенные полосы могут появиться в Долгопрудном, Мытищах, Балашихе, Люберцах, Ленинском округе, Подольске, Красногорске и Химках. Полосы в сторону Москвы и области планируется сделать в Химках, на Молодежной улице, в Люберцах – на Новорязанском шоссе, в Долгопрудном – на Лихачевском проспекте, в Балашихе – на шоссе Энтузиастов, а в Подольске – на улице Кирова.Выделенные полосы только в сторону Москвы предлагают обустроить на Осташковском шоссе в Мытищах, в Ленинском округе, на автодороге А105 Москва — Домодедово и Каширском шоссе, в Красногорске – на Волоколамском шоссе, в Мытищах – на Ярославском."Голосование за обустройство выделенных полос проходит в Подмосковье впервые. Оставить свой голос могут автомобилисты и пассажиры общественного транспорта не только тех городов, в которых предлагают организовывать выделенные полосы, но и жители ближайших округов. Одной из мер по борьбе с пробками является организация беспрепятственного движения общественного транспорта. Выделенные полосы позволят повысить пропускную способность общественного транспорта в среднем на 20%", — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), алексей гержик