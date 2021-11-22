В Елецком районе отремонтировали дорогу в рамках нацпроекта
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиВ Елецком районе Липецкой области отремонтировали 21 километр трассы
ЛИПЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. В Елецком районе Липецкой области отремонтировали 21 километр трассы в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, отремонтированная часть дороги Маяк – Волчье – Крутое – Нижний Воргол – Ключ Жизни одна из самых живописных, в её окрестностях расположены два популярных туристических объекта: усадьба Талдыкина и Воргольские скалы. Первые пять километров дороги напоминают горный серпантин, там есть несколько резких виражей и крутой подъём.
Артамонов отметил, что стоимость работ составила 119 миллионов рублей. Отремонтированный участок трассы связывает с райцентром более десятка населённых пунктов, между которыми курсируют два школьных автобуса.
"В этом году много сельских дорог региона приведены в порядок. Это положительно сказывается на развитии муниципалитетов и на качестве жизни населения. Несомненно, данная работа будет продолжена", – сказал Артамонов.
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