https://ria.ru/20211122/doroga-1760177081.html

В Елецком районе отремонтировали дорогу в рамках нацпроекта

В Елецком районе отремонтировали дорогу в рамках нацпроекта - РИА Новости, 22.11.2021

В Елецком районе отремонтировали дорогу в рамках нацпроекта

В Елецком районе Липецкой области отремонтировали 21 километр трассы в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщил глава региона... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T14:42

2021-11-22T14:42

2021-11-22T14:42

липецкая область

елецкий район

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. В Елецком районе Липецкой области отремонтировали 21 километр трассы в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, отремонтированная часть дороги Маяк – Волчье – Крутое – Нижний Воргол – Ключ Жизни одна из самых живописных, в её окрестностях расположены два популярных туристических объекта: усадьба Талдыкина и Воргольские скалы. Первые пять километров дороги напоминают горный серпантин, там есть несколько резких виражей и крутой подъём.Артамонов отметил, что стоимость работ составила 119 миллионов рублей. Отремонтированный участок трассы связывает с райцентром более десятка населённых пунктов, между которыми курсируют два школьных автобуса.

https://ria.ru/20211118/ekotekhnopark-1759668536.html

елецкий район

липецкая область

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елецкий район, липецкая область, игорь артамонов