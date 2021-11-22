Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211122/donbass-1760228049.html
Путин обсудил с премьером Италии провокации Украины в Донбассе
Путин обсудил с премьером Италии провокации Украины в Донбассе - РИА Новости, 22.11.2021
Путин обсудил с премьером Италии провокации Украины в Донбассе
Президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил, что провокационные шаги Киева по намеренному обострению ситуации в Донбассе... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T18:34
2021-11-22T19:49
в мире
украина
киев
италия
марио драги
донбасс
владимир путин
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757008217_0:167:2946:1824_1920x0_80_0_0_8402c2c6e8af8ed4a4049dc6485b335b.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил, что провокационные шаги Киева по намеренному обострению ситуации в Донбассе вызывают озабоченность, сообщает пресс-служба Кремля."Особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в Донбассе, в том числе применение запрещенных минским комплексом мер вооружений", - говорится в сообщении.Также президент Путин подчеркнул, что Киев упорно отказывается от выполнения Минских соглашений и "нормандских" договоренностей, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин подчеркнул, что Киев по-прежнему упорно отказывается от выполнения Минских соглашений и достигнутых в "нормандском" формате договоренностей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211122/donbass-1760183306.html
украина
киев
италия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757008217_359:235:2776:2048_1920x0_80_0_0_e3aaf6c347c2b140767439877ceda8e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, италия, марио драги, донбасс, владимир путин, ситуация в днр и лнр
18:34 22.11.2021 (обновлено: 19:49 22.11.2021)
 
Путин обсудил с премьером Италии провокации Украины в Донбассе

Путин напомнил премьеру Италии Драги об отказе Киева выполнять Минские соглашения

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции выступает на первом рабочем заседании глав делегаций стран - участниц "Группы двадцати"
Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции выступает на первом рабочем заседании глав делегаций стран - участниц Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил, что провокационные шаги Киева по намеренному обострению ситуации в Донбассе вызывают озабоченность, сообщает пресс-служба Кремля.
"Особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в Донбассе, в том числе применение запрещенных минским комплексом мер вооружений", - говорится в сообщении.
Также президент Путин подчеркнул, что Киев упорно отказывается от выполнения Минских соглашений и "нормандских" договоренностей, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин подчеркнул, что Киев по-прежнему упорно отказывается от выполнения Минских соглашений и достигнутых в "нормандском" формате договоренностей", - говорится в сообщении.
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
15:06
Янукович заявил об угрозе полномасштабных боевых действий в Донбассе
 
В миреУкраинаКиевИталияМарио ДрагиДонбассВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00В России создан уникальный материал для хирургии и имплантологии
02:43Саакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"
02:35Врач рассказала, кому нельзя есть капусту
02:22Талибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООН
02:17Специалист раскрыл, в чем опасность зарплатных карт
02:08Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19
02:03Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕК
01:57Премьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегой
01:31Белый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срок
01:17Зеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый транш
01:16Врач рассказала, какие продукты помогут похудеть
01:11Французов возмутили попытки демонизировать Россию
00:52Власти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрут
00:48В Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"
00:36CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"
00:30Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы Украины
00:15США ввели новые санкции против "Северного потока — 2"
00:12Премьер Франции сдал положительный тест на коронавирус
23:56Депутат Рады призвал переизбрать украинский парламент
23:51ЦИК Венесуэлы подтвердил победу социалистов на выборах
Лента новостейМолния
В России создан уникальный материал для хирургии и имплантологииСаакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"Врач рассказала, кому нельзя есть капустуТалибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООНСпециалист раскрыл, в чем опасность зарплатных картВирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕКПремьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегойБелый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срокЗеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый траншВрач рассказала, какие продукты помогут похудетьФранцузов возмутили попытки демонизировать РоссиюВласти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрутВ Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы УкраиныСША ввели новые санкции против "Северного потока — 2"Премьер Франции сдал положительный тест на коронавирусДепутат Рады призвал переизбрать украинский парламентЦИК Венесуэлы подтвердил победу социалистов на выборах