https://ria.ru/20211122/donbass-1760228049.html

Путин обсудил с премьером Италии провокации Украины в Донбассе

Путин обсудил с премьером Италии провокации Украины в Донбассе - РИА Новости, 22.11.2021

Путин обсудил с премьером Италии провокации Украины в Донбассе

Президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил, что провокационные шаги Киева по намеренному обострению ситуации в Донбассе... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T18:34

2021-11-22T18:34

2021-11-22T19:49

в мире

украина

киев

италия

марио драги

донбасс

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил, что провокационные шаги Киева по намеренному обострению ситуации в Донбассе вызывают озабоченность, сообщает пресс-служба Кремля."Особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в Донбассе, в том числе применение запрещенных минским комплексом мер вооружений", - говорится в сообщении.Также президент Путин подчеркнул, что Киев упорно отказывается от выполнения Минских соглашений и "нормандских" договоренностей, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин подчеркнул, что Киев по-прежнему упорно отказывается от выполнения Минских соглашений и достигнутых в "нормандском" формате договоренностей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211122/donbass-1760183306.html

украина

киев

италия

донбасс

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в мире, украина, киев, италия, марио драги, донбасс, владимир путин, ситуация в днр и лнр