https://ria.ru/20211122/donbass-1760228049.html
Путин обсудил с премьером Италии провокации Украины в Донбассе
Путин обсудил с премьером Италии провокации Украины в Донбассе - РИА Новости, 22.11.2021
Путин обсудил с премьером Италии провокации Украины в Донбассе
Президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил, что провокационные шаги Киева по намеренному обострению ситуации в Донбассе... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T18:34
2021-11-22T18:34
2021-11-22T19:49
в мире
украина
киев
италия
марио драги
донбасс
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил, что провокационные шаги Киева по намеренному обострению ситуации в Донбассе вызывают озабоченность, сообщает пресс-служба Кремля."Особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в Донбассе, в том числе применение запрещенных минским комплексом мер вооружений", - говорится в сообщении.Также президент Путин подчеркнул, что Киев упорно отказывается от выполнения Минских соглашений и "нормандских" договоренностей, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин подчеркнул, что Киев по-прежнему упорно отказывается от выполнения Минских соглашений и достигнутых в "нормандском" формате договоренностей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211122/donbass-1760183306.html
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в мире, украина, киев, италия, марио драги, донбасс, владимир путин, ситуация в днр и лнр
18:34 22.11.2021 (обновлено: 19:49 22.11.2021)
Путин обсудил с премьером Италии провокации Украины в Донбассе
Путин напомнил премьеру Италии Драги об отказе Киева выполнять Минские соглашения