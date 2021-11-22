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Янукович заявил об угрозе полномасштабных боевых действий в Донбассе
Янукович заявил об угрозе полномасштабных боевых действий в Донбассе - РИА Новости, 22.11.2021
Янукович заявил об угрозе полномасштабных боевых действий в Донбассе
Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия и призвал к "нейтральному статусу"... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T15:06
2021-11-22T15:06
в мире
сша
европа
виктор янукович
россия
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КИЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия и призвал к "нейтральному статусу" Украины, говорится в обращении экс-президента к восьмой годовщине начала событий, известных как "евромайдан"."С этой датой вновь возникает ключевой вопрос, который не снимается с повестки дня с момента, когда мирная Украина прекратила свое существование, став страной воюющей: что дальше? Неужели мы обречены оставаться источником нестабильности в Европе, государством, из которого вынуждены бежать миллионы граждан, спасающихся от беззакония, преследований, нищеты, от угроз этой войны, превратившей некогда цветущую Украину в самую бедную и нестабильную страну на континенте?", - говорится в обращении, которое опубликовал в понедельник на своей странице в Facebook представитель Януковича Юрий Кирасир.По его словам, промышленный потенциал Украины практически разрушен, а энергетическая безопасность находится в критическом состоянии. "Давно пора понять, что расчет исключительно на поддержку извне – ошибочен. Запад ничего не будет делать в ущерб себе. И в ЕС, и в США достаточно своих проблем. Необходим незамедлительный переход к принципиально новой стратегии развития страны. Первое: принятие нейтрального статуса нашего государства. Естественно, под реальные, а не мнимые гарантии безопасности со стороны ведущих мировых держав", - заявил Янукович.Экс-президент считает, что такой шаг даст возможность остановить эскалацию конфликта в Донбассе, снимет угрозу его перерастания в полномасштабные военные действия и позволит вывести переговорный процесс в рамках минских соглашений из тупика. "Такой шаг, уверен, будет положительно оценен как в РФ, так и в ЕС, что существенным образом усилит безопасность на континенте и ощутимо повысит международный авторитет нашей страны. Знаю, что большинство наших граждан поддержит такое решение", - считает политик.Янукович считает, что у России всегда были свои резоны действовать так, а не иначе. У США и Европейского Союза – свои. "Заявляя о том, что мы желаем сотрудничать и жить в добрососедстве со всеми, мы не расписываемся в собственной слабости. Нет. Просто, уверенный в себе никогда не кичится силой. Это я к тому, что армию нашу, безусловно, нужно всячески укреплять. Данный вопрос не дискутируется. Другое дело, что армия не должна воевать со своими гражданами", - заявил экс-президент.В ноябре 2013 года после заявления правительства Украины о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Против Януковича на Украине было возбуждено несколько дел. В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20211119/nebylitsy-1759893641.html
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в мире, сша, европа, виктор янукович, россия
15:06 22.11.2021
 
Янукович заявил об угрозе полномасштабных боевых действий в Донбассе

Экс-президент Украины Янукович заявил об угрозе полномасштабных боевых действий в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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КИЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия и призвал к "нейтральному статусу" Украины, говорится в обращении экс-президента к восьмой годовщине начала событий, известных как "евромайдан".
"С этой датой вновь возникает ключевой вопрос, который не снимается с повестки дня с момента, когда мирная Украина прекратила свое существование, став страной воюющей: что дальше? Неужели мы обречены оставаться источником нестабильности в Европе, государством, из которого вынуждены бежать миллионы граждан, спасающихся от беззакония, преследований, нищеты, от угроз этой войны, превратившей некогда цветущую Украину в самую бедную и нестабильную страну на континенте?", - говорится в обращении, которое опубликовал в понедельник на своей странице в Facebook представитель Януковича Юрий Кирасир.
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По его словам, промышленный потенциал Украины практически разрушен, а энергетическая безопасность находится в критическом состоянии. "Давно пора понять, что расчет исключительно на поддержку извне – ошибочен. Запад ничего не будет делать в ущерб себе. И в ЕС, и в США достаточно своих проблем. Необходим незамедлительный переход к принципиально новой стратегии развития страны. Первое: принятие нейтрального статуса нашего государства. Естественно, под реальные, а не мнимые гарантии безопасности со стороны ведущих мировых держав", - заявил Янукович.
Экс-президент считает, что такой шаг даст возможность остановить эскалацию конфликта в Донбассе, снимет угрозу его перерастания в полномасштабные военные действия и позволит вывести переговорный процесс в рамках минских соглашений из тупика. "Такой шаг, уверен, будет положительно оценен как в РФ, так и в ЕС, что существенным образом усилит безопасность на континенте и ощутимо повысит международный авторитет нашей страны. Знаю, что большинство наших граждан поддержит такое решение", - считает политик.
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Янукович считает, что у России всегда были свои резоны действовать так, а не иначе. У США и Европейского Союза – свои. "Заявляя о том, что мы желаем сотрудничать и жить в добрососедстве со всеми, мы не расписываемся в собственной слабости. Нет. Просто, уверенный в себе никогда не кичится силой. Это я к тому, что армию нашу, безусловно, нужно всячески укреплять. Данный вопрос не дискутируется. Другое дело, что армия не должна воевать со своими гражданами", - заявил экс-президент.
В ноябре 2013 года после заявления правительства Украины о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Против Януковича на Украине было возбуждено несколько дел. В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.
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