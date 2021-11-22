https://ria.ru/20211122/dnr-1760214807.html

В МИД ДНР назвали условие мирного урегулирования конфликта

В МИД ДНР назвали условие мирного урегулирования конфликта - РИА Новости, 22.11.2021

В МИД ДНР назвали условие мирного урегулирования конфликта

Пока Киев не начнет слышать Донецк и Луганск, мирно решить конфликт в Донбассе не получится, нужен прямой диалог, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T17:34

2021-11-22T17:34

2021-11-22T17:34

в мире

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

наталья никонорова

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Пока Киев не начнет слышать Донецк и Луганск, мирно решить конфликт в Донбассе не получится, нужен прямой диалог, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию в регионе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова."В Киеве должны очень четко понимать: до тех пор, пока украинское руководство не начнет слышать и слушать Донбасс, пока не будет налажен реальный, эффективный и паритетный диалог между республиками и Киевом, никакого мирного урегулирования конфликта объективно не получится", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.Она отметила, что прямой диалог с Донецком и Луганском – "единственно возможный конструктивный подход к дипломатическому решению конфликта".

https://ria.ru/20211028/dnr-1756676015.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр