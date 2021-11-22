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В МИД ДНР назвали условие мирного урегулирования конфликта
В МИД ДНР назвали условие мирного урегулирования конфликта - РИА Новости, 22.11.2021
В МИД ДНР назвали условие мирного урегулирования конфликта
Пока Киев не начнет слышать Донецк и Луганск, мирно решить конфликт в Донбассе не получится, нужен прямой диалог, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T17:34
2021-11-22T17:34
2021-11-22T17:34
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украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
наталья никонорова
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Пока Киев не начнет слышать Донецк и Луганск, мирно решить конфликт в Донбассе не получится, нужен прямой диалог, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию в регионе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова."В Киеве должны очень четко понимать: до тех пор, пока украинское руководство не начнет слышать и слушать Донбасс, пока не будет налажен реальный, эффективный и паритетный диалог между республиками и Киевом, никакого мирного урегулирования конфликта объективно не получится", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.Она отметила, что прямой диалог с Донецком и Луганском – "единственно возможный конструктивный подход к дипломатическому решению конфликта".
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в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр
В МИД ДНР назвали условие мирного урегулирования конфликта
Глава МИД ДНР Никонорова: пока Киев не начнет нас слышать, мирно решить конфликт не выйдет