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Новую модель диспансеризации сформировали в МО
Новую модель диспансеризации сформировали в МО - РИА Новости, 22.11.2021
Новую модель диспансеризации сформировали в МО
Новую модель диспансеризации начали внедрять в Московской области. Она должна упростить процедуру прохождения диспансеризации и сократить время осмотра... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T16:24
2021-11-22T16:24
2021-11-22T16:24
новости подмосковья
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Новую модель диспансеризации начали внедрять в Московской области. Она должна упростить процедуру прохождения диспансеризации и сократить время осмотра пациентов. Об этом сообщил телеканал "360".По новой системе маршрут прохождения врачей будет формироваться онлайн, визиты автоматически будут выстраиваться в удобной последовательности. Это решит проблему очередей и сократит время осмотра.Маршрутный лист, направления на анализы, а также заключение терапевта с электронной цифровой подписью жители МО могут получить в личном кабинете пациента."Мы внедрили данную модель в 11 взрослых поликлиниках, что позволило нам довести диспансеризацию взрослого человека до оптимальных двух часов. В 10 детских поликлиниках для детей в возрасте одного года мы смогли сократить время осмотра с двух часов до часа", – сообщила Стригункова.До 1 марта новую модель диспансеризации планируют ввести во всех поликлиниках Московской области.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
Новую модель диспансеризации начали внедрять в Московской области. Она должна упростить процедуру прохождения диспансеризации и сократить время осмотра пациентов. Об этом сообщил телеканал "360"
.
По новой системе маршрут прохождения врачей будет формироваться онлайн, визиты автоматически будут выстраиваться в удобной последовательности. Это решит проблему очередей и сократит время осмотра.
"Сначала формируется в медицинской системе ЕМИАС на основании диагнозов перечень пациентов, которым нужно пройти диспансеризацию, создается специальное расписание, производится обзвон пациентов. После записи формируется маршрутный лист человека: его обходы по кабинетам с указанием времени, в какой кабинет ему нужно подойти", – рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова на совещании с губернатором Подмосковья.
Маршрутный лист, направления на анализы, а также заключение терапевта с электронной цифровой подписью жители МО могут получить в личном кабинете пациента.
"Мы внедрили данную модель в 11 взрослых поликлиниках, что позволило нам довести диспансеризацию взрослого человека до оптимальных двух часов. В 10 детских поликлиниках для детей в возрасте одного года мы смогли сократить время осмотра с двух часов до часа", – сообщила Стригункова.
До 1 марта новую модель диспансеризации планируют ввести во всех поликлиниках Московской области.