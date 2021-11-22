https://ria.ru/20211122/dispanserizatsiya-1760200080.html

Новую модель диспансеризации сформировали в МО

Новую модель диспансеризации сформировали в МО - РИА Новости, 22.11.2021

Новую модель диспансеризации сформировали в МО

Новую модель диспансеризации начали внедрять в Московской области. Она должна упростить процедуру прохождения диспансеризации и сократить время осмотра... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T16:24

2021-11-22T16:24

2021-11-22T16:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Новую модель диспансеризации начали внедрять в Московской области. Она должна упростить процедуру прохождения диспансеризации и сократить время осмотра пациентов. Об этом сообщил телеканал "360".По новой системе маршрут прохождения врачей будет формироваться онлайн, визиты автоматически будут выстраиваться в удобной последовательности. Это решит проблему очередей и сократит время осмотра.Маршрутный лист, направления на анализы, а также заключение терапевта с электронной цифровой подписью жители МО могут получить в личном кабинете пациента."Мы внедрили данную модель в 11 взрослых поликлиниках, что позволило нам довести диспансеризацию взрослого человека до оптимальных двух часов. В 10 детских поликлиниках для детей в возрасте одного года мы смогли сократить время осмотра с двух часов до часа", – сообщила Стригункова.До 1 марта новую модель диспансеризации планируют ввести во всех поликлиниках Московской области.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)