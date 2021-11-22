https://ria.ru/20211122/daniya-1760173199.html
Посольство рассказало о вывозе экипажа с задержанного "Академика Иоффе"
Посольство рассказало о вывозе экипажа с задержанного "Академика Иоффе" - РИА Новости, 22.11.2021
Посольство рассказало о вывозе экипажа с задержанного "Академика Иоффе"
Все ученые, а также 11 членов экипажа задержанного в Дании российского научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" были перемещены на другое судно и... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T14:21
2021-11-22T14:21
2021-11-22T14:25
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ЦЮРИХ, 22 ноя - РИА Новости. Все ученые, а также 11 членов экипажа задержанного в Дании российского научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" были перемещены на другое судно и направлены в Калининград, сейчас на борту корабля остаются 27 членов экипажа, сообщило посольство России в Копенгагене.В понедельник министерство науки и высшего образования России заявило, что все участники научной экспедиции перемещены с задержанного в Дании судна "Академик Иоффе" на другое судно и направляются в порт Калининграда."Всего перемещены 23 человека из научного состава и 11 членов экипажа судна. На НИС "Академик Иоффе", продолжающем оставаться на рейде датского порта Скаген, на настоящий момент находятся 27 членов экипажа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.Ранее в посольстве РФ в Копенгагене сообщали, что на борту научно-исследовательского судна "Академик Иоффе", задержанного Данией, находится 61 человек: 38 членов экипажа и 23 участника экспедиции, один из которых гражданин Франции. Все они здоровы, полностью обеспечены провизией. Власти Дании задержали российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе", которое используется Институтом океанологии имени Ширшова. По информации посольства РФ в Копенгагене, иск против судна подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd "в связи с предыдущей коммерческой деятельностью судна".
https://ria.ru/20211104/sudno-1757735691.html
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14:21 22.11.2021 (обновлено: 14:25 22.11.2021)
Посольство рассказало о вывозе экипажа с задержанного "Академика Иоффе"
Посольство в Дании: на борту задержанного "Академика Иоффе" остается 27 человек