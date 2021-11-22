https://ria.ru/20211122/chernaya_pyatnitsa-1760110125.html
Как нас обманывают в "черную пятницу"
Как нас обманывают в "черную пятницу" - РИА Новости, 22.11.2021
Как нас обманывают в "черную пятницу"
Акция "Черная пятница" стартует в России 26 ноября. Многие магазины еще до ее начала стали предлагать свои товары со скидкой 40, 50 и даже 90 процентов. Но... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T09:00
2021-11-22T09:00
2021-11-22T10:18
инфографика
черная пятница
россия
скидки
цены
покупка
магазин
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Акция "Черная пятница" стартует в России 26 ноября. Многие магазины еще до ее начала стали предлагать свои товары со скидкой 40, 50 и даже 90 процентов. Но действительно ли можно верить таким суперпредложениям? По оценкам маркетологов, реальное снижение цен во время грандиозных распродаж обычно не превышает десяти процентов. На какие уловки идут продавцы, чтобы привлечь большое число клиентов, не лишившись при этом прибыли, — в видеоинфографике Ria.ru.
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Новости
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Как нас обманывают в "черную пятницу"
Акция "Черная пятница" стартует в России 26 ноября. Многие магазины еще до ее начала стали предлагать свои товары со скидкой 40, 50 и даже 90%. Но действительно ли можно верить таким суперпредложениям? По оценкам маркетологов, реальное снижение цен во время грандиозных распродаж обычно не превышает 10%. На какие уловки идут продавцы, чтобы привлечь большое число клиентов, не лишившись при этом прибыли, — в видеоинфографике Ria.ru.
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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черная пятница, россия, скидки, видео, цены, покупка, магазин, общество, торговля, распродажа
Как нас обманывают в "черную пятницу"
Акция "Черная пятница" стартует в России 26 ноября. Многие магазины еще до ее начала стали предлагать свои товары со скидкой 40, 50 и даже 90 процентов. Но действительно ли можно верить таким суперпредложениям? По оценкам маркетологов, реальное снижение цен во время грандиозных распродаж обычно не превышает десяти процентов. На какие уловки идут продавцы, чтобы привлечь большое число клиентов, не лишившись при этом прибыли, — в видеоинфографике Ria.ru.
2021-11-22T09:00
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PT1M30S
09:00 22.11.2021 (обновлено: 10:18 22.11.2021)
Как нас обманывают в "черную пятницу"
Акция "Черная пятница" стартует в России 26 ноября. Многие магазины еще до ее начала стали предлагать свои товары со скидкой 40, 50 и даже 90 процентов. Но действительно ли можно верить таким суперпредложениям? По оценкам маркетологов, реальное снижение цен во время грандиозных распродаж обычно не превышает десяти процентов. На какие уловки идут продавцы, чтобы привлечь большое число клиентов, не лишившись при этом прибыли, — в видеоинфографике Ria.ru.