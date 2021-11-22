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Как нас обманывают в "черную пятницу"
Как нас обманывают в "черную пятницу" - РИА Новости, 22.11.2021
Как нас обманывают в "черную пятницу"
Акция "Черная пятница" стартует в России 26 ноября. Многие магазины еще до ее начала стали предлагать свои товары со скидкой 40, 50 и даже 90 процентов. Но... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T09:00
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инфографика
черная пятница
россия
скидки
цены
покупка
магазин
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Акция "Черная пятница" стартует в России 26 ноября. Многие магазины еще до ее начала стали предлагать свои товары со скидкой 40, 50 и даже 90 процентов. Но действительно ли можно верить таким суперпредложениям? По оценкам маркетологов, реальное снижение цен во время грандиозных распродаж обычно не превышает десяти процентов. На какие уловки идут продавцы, чтобы привлечь большое число клиентов, не лишившись при этом прибыли, — в видеоинфографике Ria.ru.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Как нас обманывают в "черную пятницу"
Акция "Черная пятница" стартует в России 26 ноября. Многие магазины еще до ее начала стали предлагать свои товары со скидкой 40, 50 и даже 90%. Но действительно ли можно верить таким суперпредложениям? По оценкам маркетологов, реальное снижение цен во время грандиозных распродаж обычно не превышает 10%. На какие уловки идут продавцы, чтобы привлечь большое число клиентов, не лишившись при этом прибыли, — в видеоинфографике Ria.ru.
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черная пятница, россия, скидки, видео, цены, покупка, магазин, общество, торговля, распродажа
Как нас обманывают в "черную пятницу"
Акция "Черная пятница" стартует в России 26 ноября. Многие магазины еще до ее начала стали предлагать свои товары со скидкой 40, 50 и даже 90 процентов. Но действительно ли можно верить таким суперпредложениям? По оценкам маркетологов, реальное снижение цен во время грандиозных распродаж обычно не превышает десяти процентов. На какие уловки идут продавцы, чтобы привлечь большое число клиентов, не лишившись при этом прибыли, — в видеоинфографике Ria.ru.
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09:00 22.11.2021 (обновлено: 10:18 22.11.2021)
 

Как нас обманывают в "черную пятницу"

Читать ria.ru в
Акция "Черная пятница" стартует в России 26 ноября. Многие магазины еще до ее начала стали предлагать свои товары со скидкой 40, 50 и даже 90 процентов. Но действительно ли можно верить таким суперпредложениям? По оценкам маркетологов, реальное снижение цен во время грандиозных распродаж обычно не превышает десяти процентов. На какие уловки идут продавцы, чтобы привлечь большое число клиентов, не лишившись при этом прибыли, — в видеоинфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаЧерная пятницаРоссияСкидкиЦеныПокупкаМагазинОбществоТорговляРаспродажа
 
 
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