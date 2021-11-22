https://ria.ru/20211122/chernaya_pyatnitsa-1760110125.html

Как нас обманывают в "черную пятницу"

Как нас обманывают в "черную пятницу" - РИА Новости, 22.11.2021

Как нас обманывают в "черную пятницу"

Акция "Черная пятница" стартует в России 26 ноября. Многие магазины еще до ее начала стали предлагать свои товары со скидкой 40, 50 и даже 90 процентов. Но... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T09:00

2021-11-22T09:00

2021-11-22T10:18

инфографика

черная пятница

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Акция "Черная пятница" стартует в России 26 ноября. Многие магазины еще до ее начала стали предлагать свои товары со скидкой 40, 50 и даже 90 процентов. Но действительно ли можно верить таким суперпредложениям? По оценкам маркетологов, реальное снижение цен во время грандиозных распродаж обычно не превышает десяти процентов. На какие уловки идут продавцы, чтобы привлечь большое число клиентов, не лишившись при этом прибыли, — в видеоинфографике Ria.ru.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как нас обманывают в "черную пятницу" Акция "Черная пятница" стартует в России 26 ноября. Многие магазины еще до ее начала стали предлагать свои товары со скидкой 40, 50 и даже 90%. Но действительно ли можно верить таким суперпредложениям? По оценкам маркетологов, реальное снижение цен во время грандиозных распродаж обычно не превышает 10%. На какие уловки идут продавцы, чтобы привлечь большое число клиентов, не лишившись при этом прибыли, — в видеоинфографике Ria.ru. 2021-11-22T09:00 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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