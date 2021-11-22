https://ria.ru/20211122/bolshoy-1760218587.html

В Большом театре рассказали о срабатывании системы пожаротушения

В Большом театре рассказали о срабатывании системы пожаротушения - РИА Новости, 22.11.2021

В Большом театре рассказали о срабатывании системы пожаротушения

Гендиректор Большого театра Владимир Урин подтвердил РИА Новости, что ночью на новой сцене театра сработала система пожаротушения, и выразил надежду, что этот... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T17:48

2021-11-22T17:48

2021-11-22T18:05

культура

происшествия

большой театр

владимир урин

новости культуры

театр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760218434_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_9f064b4f6a54794c39b7761eae42bdbd.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Гендиректор Большого театра Владимир Урин подтвердил РИА Новости, что ночью на новой сцене театра сработала система пожаротушения, и выразил надежду, что этот инцидент не помешает премьере спектакля "Мастер и Маргарита" 1 декабря.Ранее в Telegram-каналах разошлось видео, на котором видно, что сцену театра затопило."Действительно, сработала система пожаротушения ночью. К счастью, к этому времени были уже разобраны декорации, и новый спектакль не был поставлен. Благодаря оперативному вмешательству дежурной инженерной службы система работала всего 25 секунд. Но все-таки там скопилось достаточное количество воды. Сейчас инженерные службы ликвидируют последствия, и я очень надеюсь, что 1 декабря мы покажем премьеру нового балета "Мастер и Маргарита", - сказал Урин.

https://ria.ru/20211115/teatr-1759202429.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, большой театр, владимир урин, новости культуры, театр