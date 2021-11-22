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В Большом театре рассказали о срабатывании системы пожаротушения
В Большом театре рассказали о срабатывании системы пожаротушения - РИА Новости, 22.11.2021
В Большом театре рассказали о срабатывании системы пожаротушения
Гендиректор Большого театра Владимир Урин подтвердил РИА Новости, что ночью на новой сцене театра сработала система пожаротушения, и выразил надежду, что этот... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T17:48
2021-11-22T17:48
2021-11-22T18:05
культура
происшествия
большой театр
владимир урин
новости культуры
театр
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Гендиректор Большого театра Владимир Урин подтвердил РИА Новости, что ночью на новой сцене театра сработала система пожаротушения, и выразил надежду, что этот инцидент не помешает премьере спектакля "Мастер и Маргарита" 1 декабря.Ранее в Telegram-каналах разошлось видео, на котором видно, что сцену театра затопило."Действительно, сработала система пожаротушения ночью. К счастью, к этому времени были уже разобраны декорации, и новый спектакль не был поставлен. Благодаря оперативному вмешательству дежурной инженерной службы система работала всего 25 секунд. Но все-таки там скопилось достаточное количество воды. Сейчас инженерные службы ликвидируют последствия, и я очень надеюсь, что 1 декабря мы покажем премьеру нового балета "Мастер и Маргарита", - сказал Урин.
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происшествия, большой театр, владимир урин, новости культуры, театр
17:48 22.11.2021 (обновлено: 18:05 22.11.2021)
В Большом театре рассказали о срабатывании системы пожаротушения
Урин: на Новой сцене Большого театра ночью сработала система пожаротушения