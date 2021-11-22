https://ria.ru/20211122/bolgariya-1760168510.html

Румен Радев победил на президентских выборах в Болгарии

Румен Радев победил на президентских выборах в Болгарии - РИА Новости, 22.11.2021

Румен Радев победил на президентских выборах в Болгарии

Действующий президент Болгарии Румен Радев выиграл второй тур выборов главы государства, набрав 66,72 процента голосов, сообщила Центральная избирательная... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T14:02

2021-11-22T14:02

2021-11-22T15:30

в мире

болгария

румен радев

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Действующий президент Болгарии Румен Радев выиграл второй тур выборов главы государства, набрав 66,72 процента голосов, сообщила Центральная избирательная комиссия по результатам обработки ста процентов бюллетеней.Вместе с ним побеждает Илияна Йотова, баллотировавшаяся на пост вице-президента. За соперника Радева, ректора Софийского университета Анастаса Герджикова, по информации ЦИК, проголосовали 31,8 процента избирателей. Явка составила 24,12 процента.Первый тур президентских выборов состоялся в Болгарии 14 ноября. Тогда ни одному из 23 кандидатов не удалось получить 50 процентов голосов. Лучшие результаты показали действующий глава государства, которого поддержали 49,42 процента избирателей, и Герджиков (22,83 процента), они и вышли во второй тур. Он прошел в воскресенье.

https://ria.ru/20211122/radev-1760095630.html

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в мире, болгария, румен радев