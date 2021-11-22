https://ria.ru/20211122/bolezn-1760138120.html

"Ты заболела, чтобы изменить себя, меня и наших детей". Подкаст Страхи

"Ты заболела, чтобы изменить себя, меня и наших детей". Подкаст Страхи - РИА Новости, 22.11.2021

"Ты заболела, чтобы изменить себя, меня и наших детей". Подкаст Страхи

"Это случатся со всеми, но не со мной". Тяжелая болезнь может неожиданно прийти в любую семью. Часто в такой ситуации окружающие не знают как поддерживать больного. Марат, который вместе с женой преодолел ее тяжелую болезнь, вспоминает, что друзья перестали звонить, просто потому что не знали, что сказать. Как поддерживать близких в болезни?

2021-11-22T12:00

2021-11-22T12:00

2021-11-22T17:46

страхи

общество

семья

наталья лосева

психология

онкология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760136705_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_fb49a1623c55575d3bced185570c27f5.jpg

"Жена заболела. Я уволился с работы, чтобы спасти ее". Подкаст Страхи "Это случатся со всеми, но не со мной". Тяжелая болезнь может неожиданно прийти в любую семью. Часто в такой ситуации окружающие не знают как поддерживать больного. Марат, который вместе с женой преодолел ее тяжелую болезнь, вспоминает, что друзья перестали звонить, просто потому что не знали, что сказать. Как поддерживать близких в болезни? audio/mpeg

"Жена заболела. Я уволился с работы, чтобы спасти ее". Подкаст Страхи "Это случатся со всеми, но не со мной". Тяжелая болезнь может неожиданно прийти в любую семью. Часто в такой ситуации окружающие не знают как поддерживать больного. Марат, который вместе с женой преодолел ее тяжелую болезнь, вспоминает, что друзья перестали звонить, просто потому что не знали, что сказать. Как поддерживать близких в болезни? audio/mpeg

Как помочь человеку, который столкнулся с тяжелой болезнью рассказывает герой проекта VK "Надо поговорить" поддерживавший жену в борьбе с раком молочной железы и психолог Александр Колмановский.02:40 История Марата06:45 Если больной злоупотребляет помощью близких08:00 Как партнер помогает в процессе выздоровления09:50 Нужно ли говорить окружению о своей болезни?10:35 Как поддержать человека, который болен?12:00 "Не выговаривайтесь, выспрашивайте"21:00 Стоит приводить позитивные примеры, например "моя соседка тоже болела, но выздоровела"?24:30 "Ты заболела чтобы изменить себя, меня и наших детей"29:40 Что дает опыт болиСлушайте подкаст наших друзей – "История российского интернета", про факты и явления развития российского и мирового интернета.Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, семья, наталья лосева, психология, онкология, аудио