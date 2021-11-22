Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Страхи
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущая и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Третий сезон подкаста посвящён решениям проблем в браке.
https://ria.ru/20211122/bolezn-1760138120.html
"Ты заболела, чтобы изменить себя, меня и наших детей". Подкаст Страхи
"Ты заболела, чтобы изменить себя, меня и наших детей". Подкаст Страхи - РИА Новости, 22.11.2021
"Ты заболела, чтобы изменить себя, меня и наших детей". Подкаст Страхи
"Это случатся со всеми, но не со мной". Тяжелая болезнь может неожиданно прийти в любую семью. Часто в такой ситуации окружающие не знают как поддерживать больного. Марат, который вместе с женой преодолел ее тяжелую болезнь, вспоминает, что друзья перестали звонить, просто потому что не знали, что сказать. Как поддерживать близких в болезни?
2021-11-22T12:00
2021-11-22T17:46
страхи
общество
семья
наталья лосева
психология
онкология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760136705_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_fb49a1623c55575d3bced185570c27f5.jpg
"Жена заболела. Я уволился с работы, чтобы спасти ее". Подкаст Страхи
"Это случатся со всеми, но не со мной". Тяжелая болезнь может неожиданно прийти в любую семью. Часто в такой ситуации окружающие не знают как поддерживать больного. Марат, который вместе с женой преодолел ее тяжелую болезнь, вспоминает, что друзья перестали звонить, просто потому что не знали, что сказать. Как поддерживать близких в болезни?
audio/mpeg
"Жена заболела. Я уволился с работы, чтобы спасти ее". Подкаст Страхи
"Это случатся со всеми, но не со мной". Тяжелая болезнь может неожиданно прийти в любую семью. Часто в такой ситуации окружающие не знают как поддерживать больного. Марат, который вместе с женой преодолел ее тяжелую болезнь, вспоминает, что друзья перестали звонить, просто потому что не знали, что сказать. Как поддерживать близких в болезни?
audio/mpeg
Как помочь человеку, который столкнулся с тяжелой болезнью рассказывает герой проекта VK "Надо поговорить" поддерживавший жену в борьбе с раком молочной железы и психолог Александр Колмановский.02:40 История Марата06:45 Если больной злоупотребляет помощью близких08:00 Как партнер помогает в процессе выздоровления09:50 Нужно ли говорить окружению о своей болезни?10:35 Как поддержать человека, который болен?12:00 "Не выговаривайтесь, выспрашивайте"21:00 Стоит приводить позитивные примеры, например "моя соседка тоже болела, но выздоровела"?24:30 "Ты заболела чтобы изменить себя, меня и наших детей"29:40 Что дает опыт болиСлушайте подкаст наших друзей – "История российского интернета", про факты и явления развития российского и мирового интернета.Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760136705_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_2adc2c68bae13bd84118f60854517ce4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, семья, наталья лосева, психология, онкология, аудио
12:00 22.11.2021 (обновлено: 17:46 22.11.2021)
 

"Ты заболела, чтобы изменить себя, меня и наших детей". Подкаст Страхи

Страхи
"Жена заболела. Я уволился с работы, чтобы спасти ее". Подкаст Страхи
12:00
Читать ria.ru в
"Это случатся со всеми, но не со мной". Тяжелая болезнь может неожиданно прийти в любую семью. Часто в такой ситуации окружающие не знают как поддерживать больного. Марат, который вместе с женой преодолел ее тяжелую болезнь, вспоминает, что друзья перестали звонить, просто потому что не знали, что сказать. Как поддерживать близких в болезни?
Как помочь человеку, который столкнулся с тяжелой болезнью рассказывает герой проекта VK "Надо поговорить" поддерживавший жену в борьбе с раком молочной железы и психолог Александр Колмановский.
02:40 История Марата
06:45 Если больной злоупотребляет помощью близких
08:00 Как партнер помогает в процессе выздоровления
09:50 Нужно ли говорить окружению о своей болезни?
10:35 Как поддержать человека, который болен?
12:00 "Не выговаривайтесь, выспрашивайте"
21:00 Стоит приводить позитивные примеры, например "моя соседка тоже болела, но выздоровела"?
24:30 "Ты заболела чтобы изменить себя, меня и наших детей"
29:40 Что дает опыт боли
Слушайте подкаст наших друзей – "История российского интернета", про факты и явления развития российского и мирового интернета.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
СтрахиОбществоСемьяНаталья ЛосеваПсихологияОнкология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Глава "Вертолетов России" рассказал, когда появится "Ансат" с салоном Aurus
03:20Гинцбург оценил исследование коронавируса в мире
03:18Финансист объяснил, зачем Россия накопила огромные валютные резервы
03:00В России создан уникальный материал для хирургии и имплантологии
02:43Саакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"
02:35Врач рассказала, кому нельзя есть капусту
02:22Талибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООН
02:17Специалист раскрыл, в чем опасность зарплатных карт
02:08Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19
02:03Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕК
01:57Премьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегой
01:31Белый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срок
01:17Зеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый транш
01:16Врач рассказала, какие продукты помогут похудеть
01:11Французов возмутили попытки демонизировать Россию
00:52Власти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрут
00:48В Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"
00:36CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"
00:30Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы Украины
00:15США ввели новые санкции против "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
Глава "Вертолетов России" рассказал, когда появится "Ансат" с салоном AurusГинцбург оценил исследование коронавируса в миреФинансист объяснил, зачем Россия накопила огромные валютные резервыВ России создан уникальный материал для хирургии и имплантологииСаакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"Врач рассказала, кому нельзя есть капустуТалибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООНСпециалист раскрыл, в чем опасность зарплатных картВирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕКПремьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегойБелый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срокЗеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый траншВрач рассказала, какие продукты помогут похудетьФранцузов возмутили попытки демонизировать РоссиюВласти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрутВ Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы УкраиныСША ввели новые санкции против "Северного потока — 2"