https://ria.ru/20211122/biznes-1760144429.html

Мишустин призвал следить за эффективностью мер поддержки бизнеса

Мишустин призвал следить за эффективностью мер поддержки бизнеса - РИА Новости, 22.11.2021

Мишустин призвал следить за эффективностью мер поддержки бизнеса

Важно внимательно смотреть на эффективность мер поддержки бизнеса и при необходимости корректировать их, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T12:20

2021-11-22T12:20

2021-11-22T12:34

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Важно внимательно смотреть на эффективность мер поддержки бизнеса и при необходимости корректировать их, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Важно внимательно смотреть на эффективность этих мер поддержки, на то, как они работают и насколько доступны для бизнеса. И если нужно, корректировать их", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин напомнил, что во время поездок по регионам он и члены кабмина посещают предприятия и общаются с представителями бизнеса. По итогам таких обсуждений сейчас правительство смягчает требования для вхождения в состав промышленных кластеров, которые формируются на основе кооперационных связей, отметил премьер.

https://ria.ru/20211121/moskva-1760020642.html

россия

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экономика, михаил мишустин, россия