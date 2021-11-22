https://ria.ru/20211122/biznes-1760144429.html
Мишустин призвал следить за эффективностью мер поддержки бизнеса
Мишустин призвал следить за эффективностью мер поддержки бизнеса - РИА Новости, 22.11.2021
Мишустин призвал следить за эффективностью мер поддержки бизнеса
Важно внимательно смотреть на эффективность мер поддержки бизнеса и при необходимости корректировать их, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T12:20
2021-11-22T12:20
2021-11-22T12:34
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Важно внимательно смотреть на эффективность мер поддержки бизнеса и при необходимости корректировать их, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Важно внимательно смотреть на эффективность этих мер поддержки, на то, как они работают и насколько доступны для бизнеса. И если нужно, корректировать их", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин напомнил, что во время поездок по регионам он и члены кабмина посещают предприятия и общаются с представителями бизнеса. По итогам таких обсуждений сейчас правительство смягчает требования для вхождения в состав промышленных кластеров, которые формируются на основе кооперационных связей, отметил премьер.
https://ria.ru/20211121/moskva-1760020642.html
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экономика, михаил мишустин, россия
12:20 22.11.2021 (обновлено: 12:34 22.11.2021)
Мишустин призвал следить за эффективностью мер поддержки бизнеса
Мишустин призвал при необходимости корректировать меры поддержки бизнеса