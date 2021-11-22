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Польские пограничники вытеснили в Белоруссию группу из 12 беженцев

Польские пограничники вытеснили в Белоруссию группу из 12 беженцев - РИА Новости, 22.11.2021

Польские пограничники вытеснили в Белоруссию группу из 12 беженцев

Белорусские пограничники в ночь на понедельник силой вытеснили в Белоруссию 12 человек, среди них были пять детей, сообщили в пресс-службе белорусского... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T16:12

2021-11-22T16:12

2021-11-22T17:09

белоруссия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

в мире

польша

госпогранкомитет белоруссии

мигранты

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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Белорусские пограничники в ночь на понедельник силой вытеснили в Белоруссию 12 человек, среди них были пять детей, сообщили в пресс-службе белорусского Государственного пограничного комитета (ГПК)."Поляки силой вытеснили в Белоруссию группу из 12 человек, среди которых дети, перед этим они были избиты и пострадали от газа. Действия польских политиков разжигают насилие в отношении беженцев", - говорится в сообщении.Среди вытесненных беженцев белорусские пограничники обнаружили двух мужчин, которые из-за переломов были не в состоянии самостоятельно передвигаться, отметили в ведомстве."По словам 33-летнего выходца из Ирака, его нога была сломана несколько дней назад польским правоохранителем, а 50-летнему соотечественнику для перелома "хватило" нескольких ударов телескопической металлической дубинкой. Подобные спецсредства использует польский полицейский спецназ. Несмотря на тяжелые травмы, этих людей доставили к границе и, вытащив из машин, заставили двигаться в Беларусь", - следует из сообщения белорусских пограничников."Беженцы рассказали, что в Польше их несколько раз жестко избивали из-за отказа следовать в Беларусь, а также применяли слезоточивый газ. Причем, ярые польские "правозащитники" распыляли газ даже в направлении детей. Просьбы о медицинской помощи для женщин, больных диабетом, польские силовики традиционно игнорировали. Все несколько дней, проведенные в Польше, люди ничего не ели", - отмечают в Госпогранкомитете Белоруссии.Для оказания помощи людям незамедлительно была вызвана медицинская бригада. Беженцев разместили в теплом помещении, накормили и оказали всю возможную помощь пострадавшим. Двое мужчин с переломами ног доставлены в Каменецкую районную больницу для дальнейшего лечения.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания и одежду.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211122/belorussiya-1760136826.html

https://ria.ru/20211122/shantazh-1760186953.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-22T16:12 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, польша, госпогранкомитет белоруссии, мигранты