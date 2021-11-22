Маас призвал Россию работать "вместе с демократическими силами Белоруссии"
Глава МИД ФРГ Маас: Россия должна работать "вместе с демократическими силами Белоруссии"
БЕРЛИН, 22 ноя - РИА Новости. Россия должна работать "вместе с демократическими силами в Белоруссии", в то время как президент Александр Лукашенко дестабилизирует ситуацию в республике, заявил, выступая на закрытой конференции в Вене, посвященной белорусской проблематике, врио главы МИД ФРГ Хайко Маас.
"Я также хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы послать сообщение в Москву: Кремль защищает Лукашенко, потому что он видит в нем гаранта стабильности. Однако недавние события снова показали, что вместо этого он (Лукашенко - ред.) подталкивает Белоруссию к беспорядкам и изолирует. Россия должна сотрудничать с демократическими силами в Белоруссии - также для того, чтобы почтить особую связь между русским и белорусским народами", - заявил Маас, текст его выступления приводит рассылка МИД ФРГ.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской стихийного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО, другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск, и подчеркнули, что действия польских военных идут вразрез со всеми международными и двухсторонними договоренностями. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.