https://ria.ru/20211122/belorussiya-1760136826.html

Лукашенко отверг обвинения в "перебрасывании" мигрантов через границу

Лукашенко отверг обвинения в "перебрасывании" мигрантов через границу - РИА Новости, 22.11.2021

Лукашенко отверг обвинения в "перебрасывании" мигрантов через границу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск умышленно через границу с ЕС не перебрасывает мигрантов из стран Востока и Африки и не будет этого... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T11:51

2021-11-22T11:51

2021-11-22T12:35

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евросоюз

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск умышленно через границу с ЕС не перебрасывает мигрантов из стран Востока и Африки и не будет этого делать."Наша политика как была изначально по отношению к этому миграционному кризису, она такой и остается. Мы умышленно, специально никого через границу не перебрасываем. И это делать не будем", - приводит слова Лукашенко в понедельник агентство Sputnik Беларусь.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211122/migranty-1760114449.html

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в мире, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии