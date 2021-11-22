https://ria.ru/20211122/belorussiya-1760136826.html
Лукашенко отверг обвинения в "перебрасывании" мигрантов через границу
Лукашенко отверг обвинения в "перебрасывании" мигрантов через границу - РИА Новости, 22.11.2021
Лукашенко отверг обвинения в "перебрасывании" мигрантов через границу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск умышленно через границу с ЕС не перебрасывает мигрантов из стран Востока и Африки и не будет этого... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T11:51
2021-11-22T11:51
2021-11-22T12:35
в мире
белоруссия
евросоюз
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск умышленно через границу с ЕС не перебрасывает мигрантов из стран Востока и Африки и не будет этого делать."Наша политика как была изначально по отношению к этому миграционному кризису, она такой и остается. Мы умышленно, специально никого через границу не перебрасываем. И это делать не будем", - приводит слова Лукашенко в понедельник агентство Sputnik Беларусь.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211122/migranty-1760114449.html
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в мире, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:51 22.11.2021 (обновлено: 12:35 22.11.2021)
Лукашенко отверг обвинения в "перебрасывании" мигрантов через границу
Лукашенко отверг обвинения в "перебрасывании" мигрантов через границу с Евросоюзом