Прокуратура Белоруссии передала в суд дело россиянина о разжигании вражды
Прокуратура Белоруссии передала в суд дело россиянина Дудникова о разжигании вражды
МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Белорусская прокуратура направила в суд уголовное дело против 21-летнего россиянина, обвиняемого в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против нацбезопасности Белоруссии, сообщила пресс-служба ведомства.
Двадцатиоднолетний Егор Дудников был задержан в мае в Минске, куда переехал жить из РФ осенью 2019 года. Срок содержания под стражей Дудникову ранее был продлен до ноября. В постановлении Следственного комитета Белоруссии об отказе в переводе россиянина под домашний арест, переданном РИА Новости матерью Дудникова Юлией, говорилось, что россиянину грозит наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Между тем в ноябре правозащитники сообщили, что молодому человеку предъявлено новое обвинение - в разжигании социальной вражды.
"Прокуратура города Минска направила в Минский городской суд уголовное дело в отношении 21-летнего гражданина Российской Федерации Д. (в сообщении фамилия обвиняемого не указывается полностью – ред.), которому инкриминированы разжигание группой лиц социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности, повлекшие иные тяжкие последствия, а также призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием глобальной компьютерной сети Интернет", - говорится в сообщении на сайте генпрокуратуры.
По данным пресс-службы, "согласно материалам дела Д. с 19 января по 21 мая 2021 года с помощью компьютерной техники в одном из Telegram-чатов с целью нагнетания напряженности и конфликтности в обществе и государстве разместил не менее 55 озвученных им голосовых сообщений побудительного характера".
"Своими сообщениями обвиняемый разжигал социальную вражду и рознь по признаку профессиональной принадлежности. Формировал отрицательный образ представителей власти и неприязнь к ним. Склонял граждан к запланированным противоправным действиям", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что "он же в Telegram-чате призывал к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, возникновению массовых беспорядков с насилием к представителям власти, а также иным действиям во вред национальной безопасности страны".
"После изучения материалов дела в прокуратуре города Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, всестороннем исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с квалификацией содеянного… Избранную ранее в отношении Д. меру пресечения прокурор, направляя дело в суд, оставил прежней – заключение под стражу", - говорится в сообщении. Россиянину может грозить до 12 лет лишения свободы.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.