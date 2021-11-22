В Белграде начали строить метро, завершить планируется в 2030 году
В Белграде начали строить метро, местные жители провели акцию протеста
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГорожане отдыхают в уличном кафе на площади перед церковью Марка Евангелиста в Белграде
Обещание реализовать проект власти впервые дали еще в 1970 году - во времена маршала Тито, который правил социалистической Югославией с момента ее провозглашения.
"Сегодня, когда начинается строительство белградского метро, исполняется 50 лет, 11 месяцев и 18 дней с тех пор, как метрополитен был впервые обещан 4 декабря 1970 года. До 2030 года Белград получит две линии метро протяженностью 42 километра с 43 станциями… Две линии метро будут стоить около 4,6 миллиарда евро", - написал Весич в своем официальном аккаунте в Facebook, проиллюстрировав пост фотографиями строительной техники.
В понедельник на месте строительства прошла акция протеста - около сотни местных жителей выразили несогласие с прокладкой маршрута. На этом участке находятся подземные источники воды, которые, по их мнению, связаны с городским водоснабжением. Вместе с тем акция не повлияла на начало работ.
Правительство Сербии и администрация столицы в январе подписали меморандум о взаимопонимании в связи со строительством метрополитена в Белграде с французскими компаниями Alstom и Egis Rail, а также китайской Power Construction Corporation of China. Французские компании будут заниматься электромеханикой, поездами, вагонами, рельсами, электроснабжением, что составит около 30% стоимости проекта. При этом строительные работы - около 70% стоимости - выполнит китайская компания. Планируется, что официальные Париж и Пекин обеспечат кредитами доставшийся им объем работ "на очень выгодных условиях".
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