https://ria.ru/20211122/belgrad-1760214954.html

В Белграде начали строить метро, завершить планируется в 2030 году

В Белграде начали строить метро, завершить планируется в 2030 году - РИА Новости, 22.11.2021

В Белграде начали строить метро, завершить планируется в 2030 году

В столице Сербии началось строительство метро, строительные работы стартовали в районе Макишко-Поле на западной окраине Белграда, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T17:34

2021-11-22T17:34

2021-11-22T17:34

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БЕЛГРАД, 22 ноя – РИА Новости. В столице Сербии началось строительство метро, строительные работы стартовали в районе Макишко-Поле на западной окраине Белграда, сообщил заместитель мэра города Горан Весич.Обещание реализовать проект власти впервые дали еще в 1970 году - во времена маршала Тито, который правил социалистической Югославией с момента ее провозглашения."Сегодня, когда начинается строительство белградского метро, исполняется 50 лет, 11 месяцев и 18 дней с тех пор, как метрополитен был впервые обещан 4 декабря 1970 года. До 2030 года Белград получит две линии метро протяженностью 42 километра с 43 станциями… Две линии метро будут стоить около 4,6 миллиарда евро", - написал Весич в своем официальном аккаунте в Facebook, проиллюстрировав пост фотографиями строительной техники.В понедельник на месте строительства прошла акция протеста - около сотни местных жителей выразили несогласие с прокладкой маршрута. На этом участке находятся подземные источники воды, которые, по их мнению, связаны с городским водоснабжением. Вместе с тем акция не повлияла на начало работ.Правительство Сербии и администрация столицы в январе подписали меморандум о взаимопонимании в связи со строительством метрополитена в Белграде с французскими компаниями Alstom и Egis Rail, а также китайской Power Construction Corporation of China. Французские компании будут заниматься электромеханикой, поездами, вагонами, рельсами, электроснабжением, что составит около 30% стоимости проекта. При этом строительные работы - около 70% стоимости - выполнит китайская компания. Планируется, что официальные Париж и Пекин обеспечат кредитами доставшийся им объем работ "на очень выгодных условиях".

https://ria.ru/20210930/metro-1752472011.html

https://ria.ru/20210909/metro-1749353648.html

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в мире, париж, белград (город), сербия, alstom