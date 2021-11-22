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Крупная энергокомпания Британии объявила о банкротстве из-за цен на газ
Крупная энергокомпания Британии объявила о банкротстве из-за цен на газ - РИА Новости, 22.11.2021
Крупная энергокомпания Британии объявила о банкротстве из-за цен на газ
Один из крупнейших в Британии поставщиков энергии компания Bulb объявила о банкротстве из-за высоких мировых цен на газ. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T16:48
2021-11-22T16:48
в мире
природный газ
великобритания
северный поток — 2
цены
банкротство
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ЛОНДОН, 22 ноя - РИА Новости. Один из крупнейших в Британии поставщиков энергии компания Bulb объявила о банкротстве из-за высоких мировых цен на газ.Ранее британские СМИ сообщали, что правительство готовит чрезвычайный план действий на случай банкротства компании Bulb, которая является седьмым крупнейшим в стране поставщиком энергии и обслуживает 1,7 миллиона человек.Источники в энергосекторе рассказывали, что шли переговоры с несколькими потенциальными клиентами, которые могли выкупить компанию."Мы приняли непростое решение поддержать перевод Bulb под специальное управление. Этот процесс создан для того, чтобы защитить клиентов Buld, гарантировать, что никаких изменений не будет в поставках, и защитить остаток на счете… "Мы начали рассматривать варианты привлечения финансирования и были рады получить множество планов от различных инвесторов по финансированию нашего бизнеса, тем не менее энергетический кризис в Великобритании и во всем мире вызвал озабоченность инвесторов, которые не могут действовать, пока оптовые цены такие высокие, а ценовой потолок означает, что в настоящее время компании поставляют энергию со значительными потерями", - говорится в заявлении.Специальное управление позволит компании функционировать в штатном режиме и клиентам не нужно будет принимать никаких мер.Компания назвала причиной банкротства рекордные цены на газ и их крайнюю волатильность. Отмечается, что дефицит поставок вкупе с низким экспортом газа из России и растущим спросом означает, что цены останутся высокими и непредсказуемыми. Одной из причин роста цен на газ компания называет и геополитические споры вокруг газопровода "Северный поток — 2".В Британии с начала года обанкротились уже 25 энергетических компаний из-за подорожания газа.
https://ria.ru/20211119/krizis-1759789407.html
https://ria.ru/20211122/gaz-1760202108.html
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в мире, природный газ, великобритания, северный поток — 2, цены, банкротство
16:48 22.11.2021
 
Крупная энергокомпания Британии объявила о банкротстве из-за цен на газ

Одна из крупнейших энергокомпаний Британии Bulb объявила о банкротстве из-за цен на газ

© AP Photo / Michel SpinglerРабочий на компрессорной станции
Рабочий на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© AP Photo / Michel Spingler
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ЛОНДОН, 22 ноя - РИА Новости. Один из крупнейших в Британии поставщиков энергии компания Bulb объявила о банкротстве из-за высоких мировых цен на газ.
Ранее британские СМИ сообщали, что правительство готовит чрезвычайный план действий на случай банкротства компании Bulb, которая является седьмым крупнейшим в стране поставщиком энергии и обслуживает 1,7 миллиона человек.
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Источники в энергосекторе рассказывали, что шли переговоры с несколькими потенциальными клиентами, которые могли выкупить компанию.
"Мы приняли непростое решение поддержать перевод Bulb под специальное управление. Этот процесс создан для того, чтобы защитить клиентов Buld, гарантировать, что никаких изменений не будет в поставках, и защитить остаток на счете… "Мы начали рассматривать варианты привлечения финансирования и были рады получить множество планов от различных инвесторов по финансированию нашего бизнеса, тем не менее энергетический кризис в Великобритании и во всем мире вызвал озабоченность инвесторов, которые не могут действовать, пока оптовые цены такие высокие, а ценовой потолок означает, что в настоящее время компании поставляют энергию со значительными потерями", - говорится в заявлении.
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Специальное управление позволит компании функционировать в штатном режиме и клиентам не нужно будет принимать никаких мер.
Компания назвала причиной банкротства рекордные цены на газ и их крайнюю волатильность. Отмечается, что дефицит поставок вкупе с низким экспортом газа из России и растущим спросом означает, что цены останутся высокими и непредсказуемыми. Одной из причин роста цен на газ компания называет и геополитические споры вокруг газопровода "Северный поток — 2".
В Британии с начала года обанкротились уже 25 энергетических компаний из-за подорожания газа.
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