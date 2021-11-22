https://ria.ru/20211122/bakhtier-khakimov-1760197481.html

Брифинг спецпредставителя Президента РФ по делам ШОС Бахтиера Хакимова

Брифинг спецпредставителя Президента РФ по делам ШОС Бахтиера Хакимова - РИА Новости, 22.11.2021

Брифинг спецпредставителя Президента РФ по делам ШОС Бахтиера Хакимова

РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T16:11

2021-11-22T16:11

2021-11-22T16:11

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26 ноября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг Специального представителя Президента Российской Федерации по делам Шанхайской организации сотрудничества, Чрезвычайного и Полномочного Посла Бахтиера ХАКИМОВА по итогам заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС 25 ноября в формате видеоконференции.Задать вопросТрансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы