https://ria.ru/20211122/avstraliya-1760133339.html

Австралия откроется для некоторых вакцинированных туристов с 1 декабря

Австралия откроется для некоторых вакцинированных туристов с 1 декабря - РИА Новости, 22.11.2021

Австралия откроется для некоторых вакцинированных туристов с 1 декабря

Австралия с 1 декабря открывает границы для полностью привитых от COVID-19 иностранных студентов, беженцев и высококвалифицированных специалистов. А также для... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T15:25

2021-11-22T15:25

2021-11-22T15:25

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Австралия с 1 декабря открывает границы для полностью привитых от COVID-19 иностранных студентов, беженцев и высококвалифицированных специалистов. А также для туристов из Японии и Южной Кореи, которым не потребуется карантин, объявил в понедельник премьер-министр страны Скотт Моррисон."С 1 декабря 2021 года полностью вакцинированные обладатели соответствующих виз смогут прибывать в Австралию без необходимости получать специальные разрешения", — сказал он на пресс-конференции.По его словам, речь идет о допуске в страну помимо студентов и специалистов, обладателей гуманитарных виз, временных виз для родственников и прибывающих на подработки в каникулы."Помимо того, что с 21 числа мы начали принимать туристов из Сингапура, с 1 декабря 2021 года Австралия также будет снова приветствовать у себя полностью вакцинированных граждан из Японии и Кореи", — сообщил Моррисон.При этом он пояснил, что граждане этих государств, имеющие австралийские визы, смогут прибывать в Австралию только из своих стран без необходимости проходить карантин. Они смогут участвовать в турах по штатам и территориям, которые предоставляют для этого условия.Министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс уточнила на той же пресс-конференции, что граждане Японии и Южной Кореи должны будут предъявить прививочный сертификат и отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до отбытия.Полностью привитыми будут считаться лица, которые использовали препараты, утвержденные органами здравоохранения Австралии. Согласно данным правительства страны, такими вакцинами являются Comirnaty (Pfizer), Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), COVID-19 Vaccine Janssen (Janssen), Coronavac (Sinovac), Covidshield (AstraZeneca - Индия), BBIBP-CorV для лиц в возрасте от 18 до 60 лет (Sinopharm Китай) и Covaxin (Bharat Biotech).

https://ria.ru/20211117/abkhaziya-1759250183.html

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