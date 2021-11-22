https://ria.ru/20211122/armeniya-1760239925.html
В Армении заявили о гибели военного на границе с Азербайджаном
В Армении заявили о гибели военного на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 22.11.2021
В Армении заявили о гибели военного на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении заявило в понедельник о гибели военного на границе в результате обстрела со стороны Азербайджана. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T19:50
2021-11-22T19:50
2021-11-22T20:04
в мире
армения
азербайджан
минобороны армении
ситуация на армяно-азербайджанской границе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335999_0:41:1990:1160_1920x0_80_0_0_44508cf6c4413fd256de8a4c7cebc350.jpg
ЕРЕВАН, 22 ноя – РИА Новости. Минобороны Армении заявило в понедельник о гибели военного на границе в результате обстрела со стороны Азербайджана."Двадцать второго ноября примерно в 18.10 (17.10 мск) подразделения ВС Азербайджана обстреляли из стрелкового оружия различного калибра армянские позиции, дислоцированные на армяно-азербайджанской границе, в частности близ села Норабак Гегаркуникской области. В результате обстрела смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы, рядовой Сурен Сафарян 2002 года рождения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что по состоянию на 19.30 (18.30 мск) перестрелка прекратилась.
https://ria.ru/20211120/armeniya-1759966420.html
армения
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335999_195:0:1795:1200_1920x0_80_0_0_20568e5c5ab79e258cc4903e4c33aab1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, минобороны армении, ситуация на армяно-азербайджанской границе
19:50 22.11.2021 (обновлено: 20:04 22.11.2021)
В Армении заявили о гибели военного на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении заявило о гибели военного после обстрела с азербайджанской стороны