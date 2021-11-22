https://ria.ru/20211122/armeniya-1760239925.html

В Армении заявили о гибели военного на границе с Азербайджаном

В Армении заявили о гибели военного на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 22.11.2021

В Армении заявили о гибели военного на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении заявило в понедельник о гибели военного на границе в результате обстрела со стороны Азербайджана. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T19:50

2021-11-22T19:50

2021-11-22T20:04

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азербайджан

минобороны армении

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 22 ноя – РИА Новости. Минобороны Армении заявило в понедельник о гибели военного на границе в результате обстрела со стороны Азербайджана."Двадцать второго ноября примерно в 18.10 (17.10 мск) подразделения ВС Азербайджана обстреляли из стрелкового оружия различного калибра армянские позиции, дислоцированные на армяно-азербайджанской границе, в частности близ села Норабак Гегаркуникской области. В результате обстрела смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы, рядовой Сурен Сафарян 2002 года рождения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что по состоянию на 19.30 (18.30 мск) перестрелка прекратилась.

https://ria.ru/20211120/armeniya-1759966420.html

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