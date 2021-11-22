https://ria.ru/20211122/armeniya-1760182938.html
Армения потребовала от ЕСПЧ защитить права военных, плененных на границе
Армения потребовала от ЕСПЧ защитить права военных, плененных на границе - РИА Новости, 22.11.2021
Армения потребовала от ЕСПЧ защитить права военных, плененных на границе
Армения потребовала от Европейского суда по правам человека защитить права армянских военных, плененных 16 ноября на границе с Азербайджаном, сообщили в... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T15:05
2021-11-22T15:05
2021-11-22T15:05
в мире
армения
москва
сергей шойгу
европейский суд
минобороны азербайджана
россия
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 22 ноя - РИА Новости. Армения потребовала от Европейского суда по правам человека защитить права армянских военных, плененных 16 ноября на границе с Азербайджаном, сообщили в понедельник в представительстве страны в ЕСПЧ."Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием обеспечить защиту основополагающих прав армянских военных, плененных в результате агрессивных действий Азербайджана 16 ноября на суверенной территории Республики Армения", - говорится в сообщении на странице представительства в Facebook.Отмечается, что ЕСПЧ подано обращение о применении в отношении Азербайджана обеспечительной меры для обеспечения права на жизнь военнослужащих и недопущения пыток.Шестнадцатого ноября Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная.В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.
https://ria.ru/20211116/granitsa-1759370894.html
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в мире, армения, москва, сергей шойгу, европейский суд, минобороны азербайджана, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе
Армения потребовала от ЕСПЧ защитить права военных, плененных на границе
Армения потребовала от ЕСПЧ защитить права своих военных, плененных 16 ноября на границе