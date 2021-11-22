https://ria.ru/20211122/armeniya-1760125198.html

Экс-президента Армении Саргсяна вызвали в антикоррупционный комитет

Экс-президента Армении Саргсяна вызвали в антикоррупционный комитет - РИА Новости, 22.11.2021

Экс-президента Армении Саргсяна вызвали в антикоррупционный комитет

Бывший президент Армении Серж Саргсян вызван на допрос в антикоррупционный комитет в качестве обвиняемого на основании показаний предпринимателя Сильвы... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T10:52

2021-11-22T10:52

2021-11-22T11:10

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ереван

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ЕРЕВАН, 22 ноя – РИА Новости. Бывший президент Армении Серж Саргсян вызван на допрос в антикоррупционный комитет в качестве обвиняемого на основании показаний предпринимателя Сильвы Амбарцумян, сообщил адвокат экс-главы государства Амрам Макинян."Только что получил оповещение от начальника управления антикоррупционного комитета Мушегяна, что второй президент Армении Серж Саргсян вызван на допрос в качестве обвиняемого. Весь комизм ситуации состоит в том, что в течение 3,5 лет после изучения показаний Сильвы (Амбарцумян - ред.) сегодня решили, что она дала взятку и Сержу Саргсяну", - написал Макинян в Facebook.По его словам, Саргсян еще два года назад был допрошен по делу о взяточничестве в качестве свидетеля, но до этого дня никаких новых обстоятельств не появилось.Амбарцумян фигурирует и в другом деле, по которому проходит еще один бывший президент - Роберт Кочарян. Предпринимательница подала жалобу против Кочаряна, на ее основании он обвиняется в использовании должностных полномочий, чтобы помочь компании Амбарцумян. Сама предпринимательница, по версии следствия, якобы передала Кочаряну взятку в размере порядка 3 миллионов долларов. Бывший руководитель администрации президента Армен Геворгян обвиняется в получении порядка 1 миллиона долларов. Кочарян обвинил предпринимательницу в клевете и подал на нее в суд.В начале апреля суд в Ереване прекратил уголовное преследование Кочаряна по статье "свержение конституционного строя". Однако мера пресечения в виде залога не была отменена и сумма в более чем 4 миллиона долларов осталось неизменной. Защита Кочаряна просит суд отменить или сократить размер залога.

https://ria.ru/20210509/armeniya-1731594534.html

https://ria.ru/20210619/sargsyan-1737732975.html

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в мире, армения, ереван, серж саргсян, роберт кочарян