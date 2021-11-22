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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211122/antitela-1760249638.html
Гинцбург сравнил ответ антител после вакцинации у подростков и взрослых
Гинцбург сравнил ответ антител после вакцинации у подростков и взрослых - РИА Новости, 22.11.2021
Гинцбург сравнил ответ антител после вакцинации у подростков и взрослых
Антитела к коронавирусу у подростков после вакцинации вырабатываются лучше, чем у взрослых, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T20:58
2021-11-22T21:56
распространение коронавируса
общество
вакцинация
коронавирусы
александр гинцбург
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Антитела к коронавирусу у подростков после вакцинации вырабатываются лучше, чем у взрослых, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."В результате этих клинических исследований было показано, что подростки в возрасте 17-12 лет очень хорошо реагируют в плане появления защитных антител в результате введения такого препарата, гораздо лучше, чем взрослое население реагирует на "Спутник V", — сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24".Он уточнил, что препарат для подростков представляет собой "Спутник V", разведенный в пять раз.Ученый также рассказал, что побочные эффекты у несовершеннолетних были "незначительными": они связаны с небольшим повышением температуры на следующий день после процедуры."Максимальный подъем температуры... составлял 37,4", — добавил он, отметив, что никаких других побочных эффектов у испытуемых не было.Летом в Москве началось клиническое испытание вакцины для подростков 12-17 лет. Детей прививают тем же препаратом "Спутник V", но в меньшей дозировке. В сентябре центр имени Гамалеи подал в Минздрав пакет документов на регистрацию этого варианта вакцины.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Как заявил глава российского Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В ВОЗ также заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, среди умерших почти нет вакцинированных.
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общество, вакцинация, коронавирусы, александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
20:58 22.11.2021 (обновлено: 21:56 22.11.2021)
 
Гинцбург сравнил ответ антител после вакцинации у подростков и взрослых

Гинцбург заявил, что антитела у привитых подростков вырабатываются лучше, чем у взрослых

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСтаршая медицинская сестра держит пробирки после забора крови
Старшая медицинская сестра держит пробирки после забора крови - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Антитела к коронавирусу у подростков после вакцинации вырабатываются лучше, чем у взрослых, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"В результате этих клинических исследований было показано, что подростки в возрасте 17-12 лет очень хорошо реагируют в плане появления защитных антител в результате введения такого препарата, гораздо лучше, чем взрослое население реагирует на "Спутник V", — сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24".
Он уточнил, что препарат для подростков представляет собой "Спутник V", разведенный в пять раз.
Ученый также рассказал, что побочные эффекты у несовершеннолетних были "незначительными": они связаны с небольшим повышением температуры на следующий день после процедуры.
"Максимальный подъем температуры... составлял 37,4", — добавил он, отметив, что никаких других побочных эффектов у испытуемых не было.
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
21 ноября, 19:45Распространение коронавируса
Центр имени Гамалеи рассказал о разработке вакцины от COVID-19 для детей
Летом в Москве началось клиническое испытание вакцины для подростков 12-17 лет. Детей прививают тем же препаратом "Спутник V", но в меньшей дозировке. В сентябре центр имени Гамалеи подал в Минздрав пакет документов на регистрацию этого варианта вакцины.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Как заявил глава российского Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
В ВОЗ также заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, среди умерших почти нет вакцинированных.
 
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