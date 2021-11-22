https://ria.ru/20211122/antisemity-1760179648.html
В ряде стран Евросоюза антисемитов не наказывают, заявили в МИД
В ряде стран Евросоюза антисемитов не наказывают, заявили в МИД - РИА Новости, 22.11.2021
В ряде стран Евросоюза антисемитов не наказывают, заявили в МИД
Государствам следовало бы уделять больше внимания уголовному преследованию за антисемитизм, заявил замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T14:52
2021-11-22T14:52
2021-11-22T14:54
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Государствам следовало бы уделять больше внимания уголовному преследованию за антисемитизм, заявил замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Сергей Чумарев."Наверное, государствам необходимо уделять больше внимания принципу неотвратимости наказания за уголовные и административные правонарушения (на почве антисемитизма). К сожалению, мы вынуждены признать на примере ряда стран Евросоюза... что преследования... лиц, виновных в антисемитизме, составляют скорее исключение, а не правило в правоприменительной практике ЕС и других стран", - сказал он в рамках пленарного заседания Третьей международной конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму "Защитим будущее".По его мнению, законодательные усилия дипломатов и политиков по борьбе с антисемитизмом малоэффективны, потому что правовые нормы слабо укореняются в правосознании людей, которые в итоге и совершают административные и уголовные правонарушения."Существует разрыв в понимании значимости тех рекомендаций, которые вырабатываются..., и следовании им в повседневной жизни", - подчеркнул дипломат.В понедельник в Москве проходит третья конференция по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму "Защитим будущее", на ней впервые обсуждаются исламофобия и многопользовательские видеоигры.
https://ria.ru/20211122/antisemitizm-1760137029.html
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