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Российский рынок акций показал рекордное падение с лета

Российский рынок акций показал рекордное падение с лета - РИА Новости, 22.11.2021

Российский рынок акций показал рекордное падение с лета

Российский рынок акций обвалился почти на 3,6% по индексу Московской биржи и более чем на 5,5% по РТС — это рекордное падение в 2021 году. РИА Новости, 22.11.2021

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Елена Лыкова. Российский рынок акций обвалился почти на 3,6% по индексу Московской биржи и более чем на 5,5% по РТС — это рекордное падение в 2021 году.Как следует из данных Мосбиржи, к закрытию основных торгов понедельника ее рублевый индекс рухнул на 3,58%, до 3872,77 пункта, и обновил минимум с 27 августа, а долларовый индекс РТС упал на 5,55% — до 1628,1 пункта (минимум с 26 августа).Курс доллара расчетами "завтра" к 19:22 мск рос на 1,55 рубля (до 74,99 рубля) и уже поднимался до 75,08 рубля, евро подорожал на 1,44 рубля (до 84,45 рубля).В свою очередь, январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,17% — до 79,81 доллара за баррель.Мнение аналитиковКак отметил Егор Жильников из Промсвязьбанка, российский фондовый рынок испытал самый сильный удар в этом году. При этом растущие геополитические риски способствовали "фронтальному снижению ликвидных бумаг и сохранению высокой торговой активности". Так, объем торгов в полтора раза обогнал среднемесячный показатель.По словам Александры Овчинникова из "Сбер Управление Активами", аппетиты зарубежных участников рынка к российским активам снижаются, инвесторы продолжают следить за новостями о пандемии, геополитике и за динамикой нефтяных котировок.Аналитик также указала на ослабление рубля — до июльских значений. Это произошло из-за наращивания антироссийской риторики со стороны Запада, считает она."Дополнительным негативом для рыночных настроений выступила ситуация вокруг "Роснано". Цены на сырье оказались под давлением укрепления доллара, индекс DXY достиг 96,25 пункта", — сказал Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".В лидерах падения — акции "Яндекса", бумаги "Мечела", расписки TCS Group Holding, акции "Полюса", обыкновенные акции Сбербанка, а также акции Московской биржи, ВСМПО-Ависма, префы "Башнефти", акции ТМК и АФК "Система".

https://ria.ru/20211119/valyuta-1759728629.html

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экономика, сша, brent, роснано, московская биржа, ртс, акции, цены на нефть, россия, александр овчинников