https://ria.ru/20211122/abkhaziya-1760177334.html
Президент Абхазии подписал указ об учреждении посольства в Никарагуа
Президент Абхазии подписал указ об учреждении посольства в Никарагуа - РИА Новости, 22.11.2021
Президент Абхазии подписал указ об учреждении посольства в Никарагуа
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ об учреждении посольства в Никарагуа, сообщает в понедельник пресс-служба главы республики. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T14:44
2021-11-22T14:44
2021-11-22T14:44
в мире
южная осетия
сирия
никарагуа
абхазия
аслан бжания
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569073977_0:68:2903:1700_1920x0_80_0_0_a894567e64d04e7478d99a7199d272e2.jpg
СУХУМ, 22 ноя - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ об учреждении посольства в Никарагуа, сообщает в понедельник пресс-служба главы республики."В связи с установлением дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Республикой Никарагуа учредить посольство Республики Абхазия в Республике Никарагуа в городе Манагуа", - говорится в указе.Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Вслед за Москвой это сделали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу и Сирия.
https://ria.ru/20190715/1556525831.html
южная осетия
сирия
никарагуа
абхазия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569073977_49:0:2778:2047_1920x0_80_0_0_d6da79e3219fcd47ebe76889ddf51674.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная осетия, сирия, никарагуа, абхазия, аслан бжания, россия
Президент Абхазии подписал указ об учреждении посольства в Никарагуа
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ об учреждении посольства в Никарагуа