https://ria.ru/20211122/abkhaziya-1760177334.html

Президент Абхазии подписал указ об учреждении посольства в Никарагуа

Президент Абхазии подписал указ об учреждении посольства в Никарагуа - РИА Новости, 22.11.2021

Президент Абхазии подписал указ об учреждении посольства в Никарагуа

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ об учреждении посольства в Никарагуа, сообщает в понедельник пресс-служба главы республики. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T14:44

2021-11-22T14:44

2021-11-22T14:44

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СУХУМ, 22 ноя - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ об учреждении посольства в Никарагуа, сообщает в понедельник пресс-служба главы республики."В связи с установлением дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Республикой Никарагуа учредить посольство Республики Абхазия в Республике Никарагуа в городе Манагуа", - говорится в указе.Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Вслед за Москвой это сделали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу и Сирия.

https://ria.ru/20190715/1556525831.html

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в мире, южная осетия, сирия, никарагуа, абхазия, аслан бжания, россия