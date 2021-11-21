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Траты россиян на сноуборды и санки резко выросли
Траты россиян на сноуборды и санки резко выросли - РИА Новости, 21.11.2021
Траты россиян на сноуборды и санки резко выросли
Траты россиян на спортивный зимний инвентарь существенно увеличились на фоне возросшего из-за пандемии интереса к отечественным зимним курортам, свидетельствуют РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T10:13
2021-11-21T10:13
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Траты россиян на спортивный зимний инвентарь существенно увеличились на фоне возросшего из-за пандемии интереса к отечественным зимним курортам, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Чек Индекс", которые имеются в распоряжении РИА Новости.Аналитики сравнили данные по средним чекам с 1 по 15 ноября этого и прошлого года.Согласно результатам исследования, основной покупатель такой продукции проживает в крупнейших городах, где в парках или других городских территориях есть готовая инфраструктура для массового посещения (ледовые катки, горки и так далее), а также в пригороде развиваются центры притяжения спортсменов и любителей здорового образа жизни.По их данным, средний чек на покупку лыж в этом году составил 5 900 рублей, что на 18% выше прошлого года. Продажи при этом подскочили на 24%. По конькам он вырос на 5% до 3 900 рублей, а продажи прибавили 10%. Средний чек по санкам составил 1 600 рублей (на 25% выше), объем продаж вырос за год на 14%. На сноуборды тратили в среднем по 15 600 рублей (на 35% больше), продажи прибавили 20%.
https://ria.ru/20211113/traty-1758880407.html
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общество, россия, коронавирус covid-19
10:13 21.11.2021
 
Траты россиян на сноуборды и санки резко выросли

Исследование показало, что траты россиян на спортивный зимний инвентарь увеличились

© Pixabay / Pixabay / snowinjulyСноубордист на лыжном курорте
Сноубордист на лыжном курорте - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© Pixabay / Pixabay / snowinjuly
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Траты россиян на спортивный зимний инвентарь существенно увеличились на фоне возросшего из-за пандемии интереса к отечественным зимним курортам, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Чек Индекс", которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Аналитики сравнили данные по средним чекам с 1 по 15 ноября этого и прошлого года.
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Аналитики подсчитали, как изменились траты россиян на связь и интернет
Согласно результатам исследования, основной покупатель такой продукции проживает в крупнейших городах, где в парках или других городских территориях есть готовая инфраструктура для массового посещения (ледовые катки, горки и так далее), а также в пригороде развиваются центры притяжения спортсменов и любителей здорового образа жизни.
"Кроме того, нужно учитывать возросший за время пандемии интерес россиян к отечественным зимним курортам, что также обеспечивает дополнительный интерес к товарам для зимнего отдыха", - считают аналитики.
По их данным, средний чек на покупку лыж в этом году составил 5 900 рублей, что на 18% выше прошлого года. Продажи при этом подскочили на 24%. По конькам он вырос на 5% до 3 900 рублей, а продажи прибавили 10%. Средний чек по санкам составил 1 600 рублей (на 25% выше), объем продаж вырос за год на 14%. На сноуборды тратили в среднем по 15 600 рублей (на 35% больше), продажи прибавили 20%.
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