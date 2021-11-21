https://ria.ru/20211121/zima-1760026626.html

Траты россиян на сноуборды и санки резко выросли

Траты россиян на сноуборды и санки резко выросли - РИА Новости, 21.11.2021

Траты россиян на сноуборды и санки резко выросли

Траты россиян на спортивный зимний инвентарь существенно увеличились на фоне возросшего из-за пандемии интереса к отечественным зимним курортам, свидетельствуют РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T10:13

2021-11-21T10:13

2021-11-21T10:13

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Траты россиян на спортивный зимний инвентарь существенно увеличились на фоне возросшего из-за пандемии интереса к отечественным зимним курортам, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Чек Индекс", которые имеются в распоряжении РИА Новости.Аналитики сравнили данные по средним чекам с 1 по 15 ноября этого и прошлого года.Согласно результатам исследования, основной покупатель такой продукции проживает в крупнейших городах, где в парках или других городских территориях есть готовая инфраструктура для массового посещения (ледовые катки, горки и так далее), а также в пригороде развиваются центры притяжения спортсменов и любителей здорового образа жизни.По их данным, средний чек на покупку лыж в этом году составил 5 900 рублей, что на 18% выше прошлого года. Продажи при этом подскочили на 24%. По конькам он вырос на 5% до 3 900 рублей, а продажи прибавили 10%. Средний чек по санкам составил 1 600 рублей (на 25% выше), объем продаж вырос за год на 14%. На сноуборды тратили в среднем по 15 600 рублей (на 35% больше), продажи прибавили 20%.

https://ria.ru/20211113/traty-1758880407.html

https://ria.ru/20211107/kniga-1757954926.html

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общество, россия, коронавирус covid-19