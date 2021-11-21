https://ria.ru/20211121/zelenskiy-1760030377.html

Украина продолжает платить большую цену за свою свободу, заявил Зеленский

Украина продолжает платить большую цену за свою свободу, заявил Зеленский - РИА Новости, 21.11.2021

Украина продолжает платить большую цену за свою свободу, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна уже заплатила и продолжает платить большую цену за свою свободу. РИА Новости, 21.11.2021

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КИЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна уже заплатила и продолжает платить большую цену за свою свободу."Мы заплатили и продолжаем платить за свободу большую цену. И никогда не забудем всех, кто отдал за Украину свою жизнь. И никогда не простим всех, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы. Но главное, что это никому не удалось и никогда не удастся. И пора уже изменить самовосприятие и мышление. Мы не жертвы, не подавлены, не разделены, не захвачены. Мы прекрасный, сильный, смелый, умный, талантливый народ. Непобедимый", - заявил Зеленский в своем видеообращении по случаю Дня достоинства и свободы.Видео обращения опубликовано в Telegram-канале президента.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://radiosputnik.ria.ru/20211121/vtorzhenie-1760023648.html

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в мире, украина, владимир зеленский