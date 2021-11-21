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Токио заявил об обеспокоенности полетами российских и китайских ВВС в АТР
Токио заявил об обеспокоенности полетами российских и китайских ВВС в АТР - РИА Новости, 21.11.2021
Токио заявил об обеспокоенности полетами российских и китайских ВВС в АТР
Япония по дипломатическим каналам вновь заявила России и Китаю о своей обеспокоенности фактом совместного патрулирования российскими и китайскими ВВС в... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T09:57
2021-11-21T09:57
в мире
япония
китай
россия
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ТОКИО, 21 ноя – РИА Новости. Япония по дипломатическим каналам вновь заявила России и Китаю о своей обеспокоенности фактом совместного патрулирования российскими и китайскими ВВС в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил в воскресенье глава японского МИД Ёсимаса Хаяси."Как и в прошлые разы, по дипломатическим каналам мы заявили Китаю и России о своей обеспокоенности подобными действиям с точки зрения региональной безопасности", - подчеркнул министр в эфире телеканала Fuji TV.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 19 ноября стратегические бомбардировщики ВКС РФ и ВВС НОАК (Народно-освободительной армии Китая) провели третье совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Минобороны добавили, что мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2021 год и не направлено против третьих стран.Минобороны РФ ранее опубликовало схему совместного патрулирования бомбардировщиков Ту-95МС и китайских "Хун-6К" над Японским и Восточно-Китайским морями. Из нее следует, что группа российских Ту-95МС стартовала с авиабазы "Украинка" (Амурская область), после чего проследовала над акваторией Японского и Восточно-Китайских морей, где к ним присоединились китайские бомбардировщики. Патрулирование закончилось вблизи юго-восточных границ Китая. При этом российско-китайская группа самолетов не нарушала воздушное пространство других государств региона: Японии, КНДР и Южной Кореи.Об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали F-16 и F-15 японских ВВС.
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в мире, япония, китай, россия
09:57 21.11.2021
 
Токио заявил об обеспокоенности полетами российских и китайских ВВС в АТР

Глава МИД Японии заявил об обеспокоенности воздушным патрулированием России и Китая в АТР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 ВКС России
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 ВКС России - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ТОКИО, 21 ноя – РИА Новости. Япония по дипломатическим каналам вновь заявила России и Китаю о своей обеспокоенности фактом совместного патрулирования российскими и китайскими ВВС в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил в воскресенье глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.
"Как и в прошлые разы, по дипломатическим каналам мы заявили Китаю и России о своей обеспокоенности подобными действиям с точки зрения региональной безопасности", - подчеркнул министр в эфире телеканала Fuji TV.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 19 ноября стратегические бомбардировщики ВКС РФ и ВВС НОАК (Народно-освободительной армии Китая) провели третье совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Минобороны добавили, что мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2021 год и не направлено против третьих стран.
Минобороны РФ ранее опубликовало схему совместного патрулирования бомбардировщиков Ту-95МС и китайских "Хун-6К" над Японским и Восточно-Китайским морями. Из нее следует, что группа российских Ту-95МС стартовала с авиабазы "Украинка" (Амурская область), после чего проследовала над акваторией Японского и Восточно-Китайских морей, где к ним присоединились китайские бомбардировщики. Патрулирование закончилось вблизи юго-восточных границ Китая. При этом российско-китайская группа самолетов не нарушала воздушное пространство других государств региона: Японии, КНДР и Южной Кореи.
Об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали F-16 и F-15 японских ВВС.
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