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Явка во втором туре выборов президента Болгарии превысила восемь процентов
Явка во втором туре выборов президента Болгарии превысила восемь процентов - РИА Новости, 21.11.2021
Явка во втором туре выборов президента Болгарии превысила восемь процентов
Явка избирателей в ходе второго тура президентских выборов в Болгарии на 11.00 по местному времени (12.00 мск) составила 8,69%, сообщила Центральная... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T15:34
2021-11-21T15:34
2021-11-21T15:34
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румен радев
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РИМ, 21 ноя – РИА Новости. Явка избирателей в ходе второго тура президентских выборов в Болгарии на 11.00 по местному времени (12.00 мск) составила 8,69%, сообщила Центральная избирательная комиссия.В первом туре президентских выборов, который состоялся 14 ноября, на 11.00 проголосовали 8,62% избирателей.Более 13 тысяч избирательных участков открыли свои двери в воскресенье в 7 часов утра (08.00 мск). Голосование в Болгарии будет проходить до 20.00 (21.00 мск). Всего в выборах президента и вице-президента страны могут принять участие более 6,6 миллиона человек.На пост главы государства претендуют действующий президент республики 58-летний генерал Румен Радев, за которого в первом туре проголосовали 49,42% избирателей, и его ровесник, ректор Софийского университета Анастас Герджиков, набравший неделю назад 22,83% голосов.
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в мире, болгария, румен радев
Явка во втором туре выборов президента Болгарии превысила восемь процентов
Явка во втором туре президентских выборов в Болгарии на 11:00 составила 8,69 процента