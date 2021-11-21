https://ria.ru/20211121/vladivostok-1760018492.html

Во Владивостоке из-за циклона ограничат движение большегрузов

Во Владивостоке из-за циклона ограничат движение большегрузов - РИА Новости, 21.11.2021

Во Владивостоке из-за циклона ограничат движение большегрузов

Движение большегрузов временно запретят во Владивостоке с вечера воскресенья из-за подхода циклона, который принесет в город сильный снег с дождем, сообщает... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T07:37

2021-11-21T07:37

2021-11-21T07:37

общество

владивосток

примгидромет

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ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя – РИА Новости. Движение большегрузов временно запретят во Владивостоке с вечера воскресенья из-за подхода циклона, который принесет в город сильный снег с дождем, сообщает мэрия.Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение на 22-23 ноября из-за циклона. По информации Примгидромета, ближе к вечеру 21 ноября циклон выйдет на территорию Северной Кореи, и шлейф облачности распространится на территорию Хасанского района Приморья и Владивостока. Пройдут смешанные осадки. Ночью и утром 22 ноября во Владивостоке снег перейдет в сильный дождь, а во второй половине дня дождь перейдет в снег. К вечеру понедельника в городе похолодает до -2°С.Также будет ограничен проезд по самому крутому во Владивостоке спуску - на улице Капитана Шефнера.Коммунальные службы и Владивостокское предприятие электрических сетей находятся в режиме повышенной готовности, отмечают в мэрии.

https://ria.ru/20211108/vladivostok-1758075705.html

владивосток

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общество, владивосток, примгидромет