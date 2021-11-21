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Во Владивостоке из-за циклона ограничат движение большегрузов
Во Владивостоке из-за циклона ограничат движение большегрузов - РИА Новости, 21.11.2021
Во Владивостоке из-за циклона ограничат движение большегрузов
Движение большегрузов временно запретят во Владивостоке с вечера воскресенья из-за подхода циклона, который принесет в город сильный снег с дождем, сообщает... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T07:37
2021-11-21T07:37
общество
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя – РИА Новости. Движение большегрузов временно запретят во Владивостоке с вечера воскресенья из-за подхода циклона, который принесет в город сильный снег с дождем, сообщает мэрия.Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение на 22-23 ноября из-за циклона. По информации Примгидромета, ближе к вечеру 21 ноября циклон выйдет на территорию Северной Кореи, и шлейф облачности распространится на территорию Хасанского района Приморья и Владивостока. Пройдут смешанные осадки. Ночью и утром 22 ноября во Владивостоке снег перейдет в сильный дождь, а во второй половине дня дождь перейдет в снег. К вечеру понедельника в городе похолодает до -2°С.Также будет ограничен проезд по самому крутому во Владивостоке спуску - на улице Капитана Шефнера.Коммунальные службы и Владивостокское предприятие электрических сетей находятся в режиме повышенной готовности, отмечают в мэрии.
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общество, владивосток, примгидромет
07:37 21.11.2021
 
Во Владивостоке из-за циклона ограничат движение большегрузов

Во Владивостоке из-за циклона временно ограничат движение большегрузов

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя – РИА Новости. Движение большегрузов временно запретят во Владивостоке с вечера воскресенья из-за подхода циклона, который принесет в город сильный снег с дождем, сообщает мэрия.
Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение на 22-23 ноября из-за циклона. По информации Примгидромета, ближе к вечеру 21 ноября циклон выйдет на территорию Северной Кореи, и шлейф облачности распространится на территорию Хасанского района Приморья и Владивостока. Пройдут смешанные осадки. Ночью и утром 22 ноября во Владивостоке снег перейдет в сильный дождь, а во второй половине дня дождь перейдет в снег. К вечеру понедельника в городе похолодает до -2°С.
"Ограничение на въезд в город и передвижение по нему большегрузов будет действовать сегодня, 21 ноября, с 19.00 (12.00 мск) до окончания непогоды. Руководителям транспортных предприятий и порта направлены соответствующие уведомления", - говорится в сообщении.
Также будет ограничен проезд по самому крутому во Владивостоке спуску - на улице Капитана Шефнера.
Коммунальные службы и Владивостокское предприятие электрических сетей находятся в режиме повышенной готовности, отмечают в мэрии.
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ОбществоВладивостокПримгидромет
 
 
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