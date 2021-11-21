https://ria.ru/20211121/vaktsinatsiya-1760092209.html

В Чехии перед локдауном резко выросло число желающих вакцинироваться

В Чехии перед локдауном резко выросло число желающих вакцинироваться - РИА Новости, 21.11.2021

В Чехии перед локдауном резко выросло число желающих вакцинироваться

На фоне начинающегося в понедельник локдауна для невакцинированных и не переболевших коронавирусом в Чехии в последние дни значительно возросло число желающих... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T23:15

2021-11-21T23:15

2021-11-21T23:17

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ПРАГА, 21 ноя – РИА Новости. На фоне начинающегося в понедельник локдауна для невакцинированных и не переболевших коронавирусом в Чехии в последние дни значительно возросло число желающих сделать прививки, например в выходные дни на Центральном вокзале в Праге люди за этим стояли в очереди по 3-4 часа, сообщило в воскресенье Чешское ТВ.В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом правительство Чехии приняло решение ввести с понедельника 22 ноября значительные ограничения для тех, кто не прошел вакцинацию и не переболел COVID-19. Им до конца февраля 2022 года будет запрещено посещать магазины (кроме тех, которые продают предметы первой необходимости, а также аптек), рестораны и другие заведения общепита, кинотеатры и другие учреждения культуры, спортивные соревнования и массовые акции. Продолжится начатое в ноябре регулярное тестирование школьников, а также вводится еженедельное тестирование работников предприятий и фирм. При этом используются только ПЦР-тесты, антигенные отменяются."После решения кабмина о фактическом введении локдауна для непривитых и не переболевших коронавирусом, о котором было объявлено в минувший четверг, уже с пятницы резко возрос спрос на вакцинацию без предварительной регистрации, которая, например, в Праге осуществляется на Центральном вокзале и в ряде торгово-развлекательных комплексов. В частности, на Центральном вокзале работа центра по вакцинации расширена до 12 часов (с 8 до 20 часов), тем не менее в очереди здесь людям приходится стоять по 3-4 часа. Большинство из ожидающих прививки одноразовой вакциной Jаnssen - молодые люди в возрасте до 30 лет, которые, видимо, не желают лишаться привычных развлечений, а также много иностранцев", - говорится в сообщении ТВ.По данным работающих в вокзальном центре вакцинации медиков, в последние дни здесь ежедневно делают прививку более 500 человек.За последние сутки, то есть в субботу, по данным минздрава, прививки от коронавируса в республике получили 15 346 человек.В десятимиллионной Чехии полностью вакцинированы 6,24 миллиона человек, что составляет немногим более 70% людей тех возрастных категорий, которым могут делаться прививки.В пятницу в стране был обновлен антирекорд по числу новых больных COVID-19 за сутки, он составил 22 936 человек.Всего в настоящее время в республике больных коронавирусом 203,1 тысячи человек, из которых 4,1 тысячи госпитализированы. За весь период пандемии скончалось более 32 тысяч человек.

https://ria.ru/20211118/lokdauny-1759686552.html

https://ria.ru/20211118/maski-1759595417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вакцинация, прага, чехия, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19