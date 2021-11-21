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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211121/vaktsinatsiya-1760092209.html
В Чехии перед локдауном резко выросло число желающих вакцинироваться
В Чехии перед локдауном резко выросло число желающих вакцинироваться - РИА Новости, 21.11.2021
В Чехии перед локдауном резко выросло число желающих вакцинироваться
На фоне начинающегося в понедельник локдауна для невакцинированных и не переболевших коронавирусом в Чехии в последние дни значительно возросло число желающих... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T23:15
2021-11-21T23:17
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
прага
чехия
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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ПРАГА, 21 ноя – РИА Новости. На фоне начинающегося в понедельник локдауна для невакцинированных и не переболевших коронавирусом в Чехии в последние дни значительно возросло число желающих сделать прививки, например в выходные дни на Центральном вокзале в Праге люди за этим стояли в очереди по 3-4 часа, сообщило в воскресенье Чешское ТВ.В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом правительство Чехии приняло решение ввести с понедельника 22 ноября значительные ограничения для тех, кто не прошел вакцинацию и не переболел COVID-19. Им до конца февраля 2022 года будет запрещено посещать магазины (кроме тех, которые продают предметы первой необходимости, а также аптек), рестораны и другие заведения общепита, кинотеатры и другие учреждения культуры, спортивные соревнования и массовые акции. Продолжится начатое в ноябре регулярное тестирование школьников, а также вводится еженедельное тестирование работников предприятий и фирм. При этом используются только ПЦР-тесты, антигенные отменяются."После решения кабмина о фактическом введении локдауна для непривитых и не переболевших коронавирусом, о котором было объявлено в минувший четверг, уже с пятницы резко возрос спрос на вакцинацию без предварительной регистрации, которая, например, в Праге осуществляется на Центральном вокзале и в ряде торгово-развлекательных комплексов. В частности, на Центральном вокзале работа центра по вакцинации расширена до 12 часов (с 8 до 20 часов), тем не менее в очереди здесь людям приходится стоять по 3-4 часа. Большинство из ожидающих прививки одноразовой вакциной Jаnssen - молодые люди в возрасте до 30 лет, которые, видимо, не желают лишаться привычных развлечений, а также много иностранцев", - говорится в сообщении ТВ.По данным работающих в вокзальном центре вакцинации медиков, в последние дни здесь ежедневно делают прививку более 500 человек.За последние сутки, то есть в субботу, по данным минздрава, прививки от коронавируса в республике получили 15 346 человек.В десятимиллионной Чехии полностью вакцинированы 6,24 миллиона человек, что составляет немногим более 70% людей тех возрастных категорий, которым могут делаться прививки.В пятницу в стране был обновлен антирекорд по числу новых больных COVID-19 за сутки, он составил 22 936 человек.Всего в настоящее время в республике больных коронавирусом 203,1 тысячи человек, из которых 4,1 тысячи госпитализированы. За весь период пандемии скончалось более 32 тысяч человек.
https://ria.ru/20211118/lokdauny-1759686552.html
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в мире, вакцинация, прага, чехия, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19
23:15 21.11.2021 (обновлено: 23:17 21.11.2021)
 
В Чехии перед локдауном резко выросло число желающих вакцинироваться

Чешское ТВ: в Праге люди по четыре часа стоят в очередях на вакцинацию перед локдауном

© РИА Новости / Эдуард ЭрбенПрага, Чехия
Прага, Чехия - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Читать ria.ru в
ПРАГА, 21 ноя – РИА Новости. На фоне начинающегося в понедельник локдауна для невакцинированных и не переболевших коронавирусом в Чехии в последние дни значительно возросло число желающих сделать прививки, например в выходные дни на Центральном вокзале в Праге люди за этим стояли в очереди по 3-4 часа, сообщило в воскресенье Чешское ТВ.
В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом правительство Чехии приняло решение ввести с понедельника 22 ноября значительные ограничения для тех, кто не прошел вакцинацию и не переболел COVID-19. Им до конца февраля 2022 года будет запрещено посещать магазины (кроме тех, которые продают предметы первой необходимости, а также аптек), рестораны и другие заведения общепита, кинотеатры и другие учреждения культуры, спортивные соревнования и массовые акции. Продолжится начатое в ноябре регулярное тестирование школьников, а также вводится еженедельное тестирование работников предприятий и фирм. При этом используются только ПЦР-тесты, антигенные отменяются.
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"После решения кабмина о фактическом введении локдауна для непривитых и не переболевших коронавирусом, о котором было объявлено в минувший четверг, уже с пятницы резко возрос спрос на вакцинацию без предварительной регистрации, которая, например, в Праге осуществляется на Центральном вокзале и в ряде торгово-развлекательных комплексов. В частности, на Центральном вокзале работа центра по вакцинации расширена до 12 часов (с 8 до 20 часов), тем не менее в очереди здесь людям приходится стоять по 3-4 часа. Большинство из ожидающих прививки одноразовой вакциной Jаnssen - молодые люди в возрасте до 30 лет, которые, видимо, не желают лишаться привычных развлечений, а также много иностранцев", - говорится в сообщении ТВ.
По данным работающих в вокзальном центре вакцинации медиков, в последние дни здесь ежедневно делают прививку более 500 человек.
За последние сутки, то есть в субботу, по данным минздрава, прививки от коронавируса в республике получили 15 346 человек.
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В десятимиллионной Чехии полностью вакцинированы 6,24 миллиона человек, что составляет немногим более 70% людей тех возрастных категорий, которым могут делаться прививки.
В пятницу в стране был обновлен антирекорд по числу новых больных COVID-19 за сутки, он составил 22 936 человек.
Всего в настоящее время в республике больных коронавирусом 203,1 тысячи человек, из которых 4,1 тысячи госпитализированы. За весь период пандемии скончалось более 32 тысяч человек.
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