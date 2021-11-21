https://ria.ru/20211121/vaktsinatsiya-1760079455.html

Путин рассказал о первой вакцинации от COVID-19

Путин рассказал о первой вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 21.11.2021

Путин рассказал о первой вакцинации от COVID-19

Президент России Владимир Путин рассказал о своей первой прививке от коронавируса и рекомендациях врачей не делать сразу прививку против гриппа и... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T20:41

2021-11-21T20:41

2021-11-21T20:41

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о своей первой прививке от коронавируса и рекомендациях врачей не делать сразу прививку против гриппа и поинтересовался, как обстоят дела сейчас с применением этих вакцин."Когда я делал прививку полгода назад, сколько уже прошло времени, мне говорили, что нельзя делать сразу, допустим, прививку после гриппа, потому что количество применяемых вакцин против коронавирусной инфекции все-таки и результаты применения еще были недостаточными, и говорили, что нужно обязательно сделать как минимум месяц, месяц должно быть, срок от прививки против коронавируса и потом против гриппа. Или наоборот: сначала против гриппа, потом месяц подождать и против коронавируса", - сказал Путин в ходе встречи с замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.Он поинтересовался, как обстоят дела в настоящее время."Сейчас все-таки у вас есть анализ использования вашей вакцины "Спутник V" на таком большом в принципе контингенте, 170 там получается миллионов человек в целом: в России и по всему миру. Как вы считаете, вот сейчас гриппозный как раз период, ОРВИ, грипп гуляют, можно делать сразу одну прививку за другой или все-таки нужно подождать, иммунная система должна отработать сначала какой-то один препарат?" - спросил президент.Логунов признался, что это сложный вопрос, и если говорить об эффективности, то есть два сценария: либо снижение эффективности вакцин, либо они друг друга усиливают, и исследование показали именно усиление. Кроме того, есть сторона, связанная с безопасностью, и все сочетания нужно проверять в исследованиях, добавил он."В настоящее время достаточно выждать две недели, то есть переждать две недели, на мой взгляд, потому что это как раз тот срок, который связан с первичными воспалительными реакциями, которые полностью походят за две недели", - сказал Логунов.В таком интервале, по его словам, это не будет считаться одновременным применением вакцин, и вакцины не будут вредить друг другу."И все равно, в какой последовательности делать?" - уточнил Путин."Да", - ответил Логунов."То есть сначала можно сделать противогриппозную и через две недели антиковидную и наоборот?" - спросил президент."Совершенно верно, Владимир Владимирович", - ответил эксперт.

https://ria.ru/20211121/tsentr-1760074504.html

https://ria.ru/20211121/vaktsinatsiya-1760075656.html

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