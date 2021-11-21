https://ria.ru/20211121/vaktsinatsiya-1760079172.html

Центр Гамалеи подвел итоги эксперимента одновременной вакцинации

Центр Гамалеи подвел итоги эксперимента одновременной вакцинации - РИА Новости, 21.11.2021

Центр Гамалеи подвел итоги эксперимента одновременной вакцинации

Заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что в центре провели эксперимент и вкалывали одновременно прививки от гриппа и коронавируса. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T20:33

2021-11-21T20:33

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что в центре провели эксперимент и вкалывали одновременно прививки от гриппа и коронавируса."Мы проверили и провели специальные эксперименты, мы вводили одновременно и вакцину ковидную, и вакцину гриппозную", - рассказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.По словам Логунова, в этом случае ученые увидели значительное усиление эффективности вакцины против гриппа при таком совместном применении.

https://ria.ru/20211121/vaktsinatsiya-1760075656.html

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