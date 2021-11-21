https://ria.ru/20211121/vaktsinatsiya-1760077010.html

В Центре Гамалеи объяснили, зачем нужна ревакцинация

В Центре Гамалеи объяснили, зачем нужна ревакцинация - РИА Новости, 21.11.2021

В Центре Гамалеи объяснили, зачем нужна ревакцинация

Введение третьей дозы вакцины от COVID-19 или ревакцинация возвращают сниженную эффективность от ранее сделанной прививки к исходному уровню и даже превышают... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T20:14

2021-11-21T20:14

2021-11-21T20:14

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денис логунов

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Введение третьей дозы вакцины от COVID-19 или ревакцинация возвращают сниженную эффективность от ранее сделанной прививки к исходному уровню и даже превышают ее, заявил заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов."И могу сказать уже совершенно точно и определённо, что и по нашим данным, и по зарубежным данным, по международной практике видно, что введение третьей дозы, введение ревакцинации в медицинскую практику приводит к тому, что вот это снижение возвращается к исходному уровню и больше того, даже где-то в 1,6, в два раза выше, чем даже после первой вакцинации. Я имею в виду эффективность, а судить об этом можно именно по индексу заболеваемости", - сказал Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

https://radiosputnik.ria.ru/20211121/putin-1760073074.html

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общество, владимир путин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, денис логунов